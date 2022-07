Swiatek garante topo do ranking da WTA com vitória na estreia em Miami

A jovem polonesa Iga Swiatek derrotou a suíça Viktorija Golubic nesta sexta-feira, em sua estreia no Masters 1000 de Miami, uma vitória que lhe garante a primeira posição do ranking da WTA, após a aposentadoria da australiana Ashleigh Barty.

Aos 20 anos, Swiatek se torna a primeira figura da Polônia, seja no masculino ou no feminino, a ser número 1 no tênis.

E ela não pode mais ser ultrapassada por suas rivais, independentemente dos próximos resultados em Miami, onde está mais do que nunca confirmada como a grande favorita.

Hoje, a polonesa derrotou Golubic (número 42 o mundo) com tranquilidade por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-0, cinco dias depois de se sagrar campeã em Indian Wells.

Na próxima rodada, Swiatek enfrenta a americana Madison Bengle.

