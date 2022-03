Sem Benzema, França vence Costa do Marfim em amistoso

Sem contar com o atacante Karim Benzema, machucado, a França derrotou de virada a Costa do Marfim por 2 a 1 em amistoso disputado nesta sexta-feira, em Marselha.

O atacante Nicolas Pépé abriu o placar aos 19 do primeiro tempo para os marfinenses, que não conseguiram vaga na Copa do Mundo do Catar. Três minutos depois, Olivier Giroud empatou para os 'Bleus'.

O veterano atacante do Milan não tinha sido convocado pelo técnico Didier Deschamps deste que a França foi eliminada da Eurocopa do ano passado pela Suíça.

Giroud, de 35 anos, foi chamado por Deschamps para os amistosos contra Costa do Marfim e África do Sul (na próxima terça-feira), após a ausência de Karim Benzema, que sofreu lesão na panturrilha.

Quando parecia que o jogo terminaria empatado, o jovem meia do Monaco Aurelien Tchouameni fez de cabeça o gol da vitória dos franceses aos 48 minutos da etapa final.

"No segundo tempo tivemos boas oportunidades, tínhamos que ter feito o gol antes", disse Deschamps após a partida.

O treinador francês também falou sobre a importância dos amistosos na preparação da equipe para a Copa do Mundo do Catar, onde a França defenderá o título de campeã.

"É positivo ter esse tipo de jogo com tudo o que nos espera nos próximos meses, sobretudo no final do ano", concluiu Deschamps.

