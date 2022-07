Putin assina lei que pune 'informações falsas' sobre ações da Rússia no exterior

O presidente russo, Vladimir Putin, promulgou uma lei nesta sexta-feira (25) que pune a divulgação de "informações falsas" sobre as ações da Rússia no exterior com até 15 anos de prisão, mais uma medida de controle de informações sobre a ofensiva na Ucrânia.

A lei, que entrou em vigor com a assinatura presidencial, pune a "divulgação pública de informações deliberadamente falsas com a aparência de informações confiáveis" sobre as "atividades dos órgãos estatais russos fora do território russo".

A pena é aumentada para 15 anos de prisão se a "informação falsa" tiver "provocado consequências graves".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa lei complementa a aprovada no início de março, que também prevê até 15 anos de prisão para a publicação de "informações falsas" sobre o exército russo.

Desde o início da ofensiva na Ucrânia em 24 de fevereiro, a Rússia baniu várias mídias locais e estrangeiras e as redes sociais Facebook, Instagram e Twitter de seu território. O grupo americano Meta foi classificado como "extremista".

bur/fjb/mis/js/jc/am

Tags