Presidente do Barcelona diz que suposto interesse por Mbappé "faz parte do show business do futebol"

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse que o suposto interesse de seu clube na contratação do atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, "faz parte do show business do futebol".

"Todos aqui são livres para lançar mensagens e declarações e já sabemos que isso faz parte do mundo do futebol, que os grandes clubes estão interessados em grandes jogadores", disse Laporta em entrevista ao jornal Mundo Deportivo.

"Creio que isso faz parte do show business do futebol, não tenho nada a dizer a respeito", acrescentou o dirigente.

Laporta respondeu assim ao ser perguntado sobre a informação publicada pelo jornal francês L'Équipe, segundo a qual o Barcelona estaria interessado no jovem atacante francês.

"Se falarmos de um jogador e tivermos a intenção de contratá-lo, aumentamos o seu preço. Nem com este jogador nem com outros quero comentar porque prejudicaria os interesses do clube", acrescentou.

Laporta também disse que a diretoria trabalha para melhorar o elenco do Barcelona, mas prioriza a equipe "acima de tudo".

"Não falarei de jogadores em específico, mas o que posso dizer é que não faremos nenhuma operação que coloque a instituição em risco", afirmou o dirigente.

Laporta deixou claro que os jogadores que forem contratados "terão que se adaptar aos níveis salariais do Barça e a uma estrutura econômica que mantenha a sustentabilidade e o equilíbrio do clube".

