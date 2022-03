PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Países ocidentais anunciam medidas para reduzir dependência do gás russo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

BRUXELAS:

UE e EUA anunciam medidas para reduzir dependência europeia do gás russo

Estados Unidos e União Europeia (UE) anunciaram, na quinta-feira (25), medidas para reduzir a dependência do bloco europeu em relação ao gás russo, enquanto a Alemanha antecipou que quer prescindir rapidamente do carvão e do petróleo comprados da Rússia, em virtude da invasão da Ucrânia.

(UE EUA conflito Rússia energia gás Ucrânia Alemanha, 670 palavras, já transmitida)

KIEV:

Um aniversário triste para uma menina desabrigada perto de Kiev

A pequena Daria brinca com suas luvas em formato de dinossauro antes de subir no carro que levará sua família para longe dos combates que destruíram sua casa em Irpin, perto de Kiev, antes de celebrar seu quarto aniversário.

(Ucrânia Rússia conflito refugiados, 600 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Fundo para crianças com doenças incuráveis teme consequências de sanções na Rússia

Uma fundação para crianças com doenças incuráveis na Rússia teme desaparecer devido às sanções ocidentais impostas a Moscou em resposta à sua ofensiva contra a Ucrânia, que afeta, entre outras coisas, seu financiamento.

(Rússia conflito filantropia infância saúde Ucrânia, 610 palavras, já transmitida)

BELGRADO:

Dissidentes russos que fogem de Putin se exilam em uma Sérvia pró-Kremlin

Nos dias seguintes à invasão russa da Ucrânia, ordenada por Vladimir Putin, seus amigos foram presos, a liberdade de expressão quase acabou e a economia russa afundou. Então, Marina decidiu fazer as malas e fugir de Moscou.

(Rússia conflito guerra direitos democracia Ucrânia Sérvia migração, 450 palavras, já transmitida)

PARIS:

Bombas de fósforo, armas incendiárias de uso restrito

A Ucrânia acusa a Rússia de usar bombas de fósforo, uma arma incendiária que, segundo uma convenção internacional, não pode ser usada contra civis e sim contra alvos militares.

(Rússia conflito Ucrânia armamento, 630 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Reconhecimento facial entra na guerra na Ucrânia

A Ucrânia usa tecnologia de reconhecimento facial para identificar soldados russos mortos durante a invasão de seu território, em uma aplicação complexa e inovadora de um programa considerado problemático, segundo especialistas.

(Ucrânia Rússia conflito tecnologia, 700 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

CARACAS:

Sustentável? A inesperada estabilidade da moeda venezuelana

Uma surpresa: o bolívar, a combalida moeda da Venezuela, permanece estável desde outubro, após anos de violenta desvalorização. Um custo: mais de 2 bilhões de dólares injetados pelo Estado no mercado cambial. Um objetivo: conter a inflação.

(Venezuela economia bancos, 470 palavras, já transmitida)

MIAMI:

Miami Beach inicia toque de recolher para evitar violência no "Spring Break"

Miami Beach iniciou na quinta-feira um toque de recolher noturno, sem incidentes, para evitar episódios de violência durante o "Spring Break", as férias de primavera nos Estados Unidos, uma decisão tomada após dois tiroteios que deixaram cinco feridos no fim de semana passado na cidade da Flórida.

(EUA polícia crime)

-- EUROPA

BRUXELAS:

EUA e UE fecham acordo sobre marco de transferência de dados pessoais

Estados Unidos e União Europeia (UE) chegaram a um acordo sobre um novo marco para a transferência de dados pessoais em nível transatlântico - anunciaram nesta sexta-feira (25) o presidente americano, Joe Biden, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

(UE EUA cibersegurança tecnologia diplomacia internet, 530 palavras, já transmitida)

AJACCIO:

Córsega se despede de famoso separatista em plena controvérsia na França

A ilha francesa da Córsega se despede, nesta sexta-feira (25), de Yvan Colonna, um famoso separatista que morreu após uma agressão brutal na prisão, em meio a controvérsias sobre considerá-lo um mártir, ou um assassino.

(França prisioneiros política cerimônia Córsega, 580 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte confirma disparo de novo tipo de míssil intercontinental

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supervisionou pessoalmente o disparo de um "novo tipo" de míssil balístico intercontinental e afirmou que seu país está preparado para um "confronto a longo prazo" com os Estados Unidos, informou a imprensa estatal nesta sexta-feira.

(CoreiaN CoreiaS míssil armamento, 760 palavras, já transmitida)

CABUL:

Adolescentes afegãs devastadas após fechamento das escolas

"Para nós, o Afeganistão virou uma prisão", resume Malahat Haidari, de 11 anos, depois que os talibãs ordenaram o fechamento das escolas do Ensino Médio para as mulheres, após uma reabertura de algumas horas.

(Afeganistão educação escola talibãs Mulheres, 580 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

ADIS ABEBA:

Após o governo, rebeldes de Tigré também anunciam cessar-fogo na Etiópia

Os rebeldes da região de Tigré, em conflito há 17 meses com o exército etíope, se comprometeram nesta sexta-feira (25) a respeitar um cessar-fogo, poucas horas depois do anúncio do governo federal sobre uma "trégua humanitária ilimitada".

(Etiópia conflito refugiados rebelião, 570 palavras, já transmitida)

-- OCEANIA

SYDNEY:

Grande Barreira de Corais da Austrália sofre 'branqueamento massivo'

Reconhecida como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a Grande Barreira de Corais da Austrália está sofrendo um "branqueamento massivo", devido às altas temperaturas do mar - alertou nesta sexta-feira (25) o órgão que administra a reserva marinha.

(Austrália clima oceanografia natureza, 410 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

GENEBRA:

Ex-primeiro-ministro do Togo é o primeiro africano a comandar a OIT

O ex-primeiro-ministro do Togo Gilbert Houngbo foi eleito nesta sexta-feira (25) para comandar a Organização Internacional do Trabalho (OIT), tornando-se o primeiro africano a ocupar o cargo, para um mandato que visa preservar os progressos alcançados nas últimas décadas na justiça social.

(Togo diplomacia trabalho economia OIT, 570 palavras, já transmitida)

CARACAS:

Sustentável? A inesperada estabilidade da moeda venezuelana

Uma surpresa: o bolívar, a combalida moeda da Venezuela, permanece estável desde outubro, após anos de violenta desvalorização. Um custo: mais de 2 bilhões de dólares injetados pelo Estado no mercado cambial. Um objetivo: conter a inflação.

(Venezuela economia bancos, 470 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

TOULOSE:

Festival Cinelatino celebra 20 anos de ajuda à sétima arte na América Latina

O Festival Cinelatino de Toulouse abre suas portas ao público nesta sexta-feira (25) no sul da França após dois anos de covid-19 com uma comemoração especial: o 20º aniversário do 'Cine en Construcción', programa que ajudou a produzir 226 filmes latino-americanos.

(França AmLat cinema, 510 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags