Mais de 100 migrantes resgatados e dois mortos no Mediterrâneo

O Ocean Viking, navio de salvamento marítimo da SOS Méditerranée, resgatou nesta sexta-feira (25) 128 migrantes que tentavam chegar à Europa e encontrou também duas pessoas mortas a bordo de um barco inflável "sobrecarregado", anunciou a ONG.

"Entre os sobreviventes de uma operação que durou cinco horas há crianças", informou a organização, com sede em Marselha, sul da França. "O clima extremo nos permitiu recuperar apenas um corpo", disse no Twitter.

Nesta sexta, a embarcação fretada em conjunto com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) já havia antes resgatado cerca de 30 pessoas, que conseguiram "fugir da Líbia antes de acabar no mar agitado".

O Mediterrâneo central é a rota migratória mais perigosa do mundo, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM). A agência da ONU estima em mais de 23.500 o número de migrantes mortos e desaparecidos desde 2014, incluindo 2.048 no ano passado.

