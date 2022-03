Mães israelenses e palestinas se reúnem pela paz às margens do Mar Morto

Israelenses e palestinas desafiaram o vento e a chuva para celebrar uma "conferência de paz" nesta sexta-feira às margens do Mar Morto, reunindo, pela primeira vez, dois importantes movimentos de mulheres de ambos os lados.

Centenas de ativistas da iniciativa palestina Mulheres do Sol e do movimento israelense Mulheres pela Paz compartilharam a poesia de Mahmud Darwish, fincaram bandeiras às margens do Mar Morto e prometeram seguir impulsionando a paz, apesar do bloqueio nas negociações políticas.

"Como mulheres, quando começamos a nos sentar e falar sobre nossos filhos e a vida, sentimos que nos conhecemos há muito tempo", disse à AFP Layla Sheikh, de Belém, Cisjordânia. "Podemos entender o sofrimento do outro e compartilhá-lo."

"Somos mães todas juntas. Sentimos que temos um papel a desempenhar na paz", comentou Pascale Chen, de Tel Aviv.

O premier de Israel, Naftali Bennett, que se opõe à criação de um Estado palestino, descartou as conversas de paz formais durante seu mandato, mas afirma que está comprometido com a ampliação das oportunidades econômicas para os palestinos na Cisjordânia.

