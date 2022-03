Libertadores terá fase de grupos equilibrada em 2022

Uma maioria de grupos equilibrados é o que teremos na Copa Libertadores de 2022. Foi o que definiu o sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da Conmebol, na cidade de Luque, no Paraguai.

O grupo mais complicado entre os oito parece ser o do Corinthians, que tem o Boca Juniors (Argentina) como cabeça de chave, além de Deportivo Cali (Colômbia) e Always Ready (Bolívia).

A fase de grupos da Liberadores começa com 32 times no dia 5 de abril, enquanto as oitavas de final serão a partir do dia 28 de junho; as quartas, de 2 de agosto; as semifinais, de 30 de agosto, e a grande final no dia 29 de outubro, no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.

O campeão do principal torneio de clubes da América do Sul receberá US$ 224 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão na cotação atual) em premiações, uma cifra recorde na história da competição.

Grupos da Copa Libertadores 2022:

Grupo A

Palmeiras (Brasil)

Emelec (Equador)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Independiente Petrolero (Bolívia)

Grupo B

Athletico Paranaense (Brasil)

Libertad (Paraguai)

Caracas (Venezuela)

The Strongest (Bolívia)

Grupo C

Nacional (Uruguai)

Vélez Sarsfield (Argentina)

Red Bull Bragantino (Brasil)

Estudiantes de La Plata (Argentina)

Grupo D

Atlético Mineiro (Brasil)

Independiente del Valle (Equador)

Deportes Tolima (Colômbia)

América Mineiro (Brasil)

Grupo E

Boca Juniors (Argentina)

Corinthians (Brasil)

Deportivo Cali (Colômbia)

Always Ready (Bolívia)

Grupo F

River Plate (Argentina)

Colo-Colo (Chile)

Alianza Lima (Peru)

Fortaleza (Brasil)

Grupo G

Peñarol (Uruguai)

Cerro Porteño (Paraguai)

Colón (Argentina)

Olimpia (Paraguai)

Grupo H

Flamengo (Brasil)

Universidad Católica (Chile)

Sporting Cristal (Peru)

Talleres (Argentina).

