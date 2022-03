Leclerc domina treinos livres em dia marcado por atentados na Arábia Saudita

O piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, fez o melhor tempo nos treinos livres desta sexta-feira para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, disputado no circuito de Jeddah.

Leclerc, que venceu o GP do Bahrein na semana passada, fez a melhor volta do dia (1:30.074). O holandês Max Verstappen, da Red Bull, marcou o segundo melhor tempo (1:30.214) e o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi o terceiro (1:30.320). O outro piloto da Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, ficou em quarto (1:30.360).

As Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell acabaram com o quito e o sexto melhores tempos, respectivamente.

O dia foi marcado por vários ataques perpetrados no país por rebeldes iemenitas houthis, um deles contra uma instalação petroleira muito próxima do circuito, o que causou um atraso de 15 minutos na segunda sessão dos treinos de hoje.

A organização da Fórmula 1 informou que, após consultar as autoridades sauditas, a programação do fim de semana está mantida.

"A Fórmula 1 está em contato estreito com as autoridades competentes em relação à situação atual. As autoridades confirmaram que o evento pode continuar como está previsto e continuaremos em contato com elas e as escuderias, acompanhando de perto a situação", diz o comunicado da F1.

Os rebeldes iemenitas houthis reivindicaram nesta sexta-feira uma série de ataques com drones e mísseis na Arábia Saudita, que causaram um enorme incêndio na instalação da petroleira Aramco, na cidade de Jeddah.

A Arábia Saudita lidera uma coalizão militar em apoio ao governo do Iêmen que luta há sete anos contra este grupo rebelde, próximo ao regime do Irã.

O ataque em Jeddah não causou vítimas, mas a fumaça era visível do circuito.

Verstappen inclusive disse que podia sentir o cheiro de queimado enquanto pilotava.

"Sinto cheiro de queimado. É o meu carro?", perguntou o holandês à sua equipe pelo rádio.

Já Hamilton reiterou suas queixas por ter que correr em um país onde os direitos humanos não são respeitados.

"Minha posição é a mesma de quando falei sobre isso no ano passado", disse o piloto britânico, admitindo que não está "cômodo" com a corrida na Arábia Saudita.

"O esporte tomou a decisão de estar aqui e, certo ou errado, creio que enquanto estivermos aqui é importante tentarmos aumentar a conscientização", acrescentou.

"Nós não decidimos para onde vamos, mas é nosso dever fazer o necessário enquanto estamos aqui, embora não seja necessariamente nossa responsabilidade", concluiu Hamilton.

A terceira e última sessão de treinos livres será amanhã às 9h da manhã (horário de Brasília), antes do treino de classificação, que começa às 14h.

2ª sessão de treinos livres:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:30.074 (15 voltas)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:30.214 (23)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:30.320 (12)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:30.360 (24)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.513 (24)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:30.664 (29)

Lando Norris (GBR/McLaren) 1:30.735 (26)

Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:30.760 (26)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:30.832 (14)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) 1:30.886 (26)

Fernando Alonso (ESP/Alpine) 1:30.944 (27)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 1:30.963 (29)

Mick Schumacher (ALE/Haas) 1:31.169 (27)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:31.372 (28)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) 1:31.527 (23)

Nico Hülkenberg (ALE/Aston Martin) 1:31.615 (30)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:31.615 (27)

Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:31.814 (26)

Alexander Albon (TAI/Williams) 1:31.866 (29)

Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:32.344 (13)

