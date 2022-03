Indicados ao Oscar nas principais categorias

Lista dos indicados nas principais categorias da 94ª edição do Oscar, que acontecerá no próximo domingo em Los Angeles.

"Ataque dos Cães", o western sombrio de Jane Campion, lidera com 12 indicações, seguido por "Duna", com 10, e "Belfast" e "Amor, Sublime Amor", com sete cada.

"Amor, Sublime Amor"

"Belfast"

"No Ritmo do Coração"

"Drive My Car"

"Duna"

"O Beco do Pesadelo"

"Ataque dos Cães"

"Licorice Pizza"

"Não Olhe para Cima"

"King Richard: Criando Campeãs"

Kenneth Branagh, "Belfast"

Jane Campion, "Ataque dos Cães"

Ryusuke Hamaguchi, "Drive My Car"

Paul Thomas Anderson, "Licorice Pizza"

Steven Spielberg, "Amor, Sublime Amor"

Javier Bardem, "Apresentando os Ricardos"

Benedict Cumberbatch, "Ataque dos Cães"

Andrew Garfield, "tick, tick...BOOM!"

Will Smith, "King Richard: Criando Campeãs"

Denzel Washington, "A Tragédia de Macbeth"

Jessica Chastain, "Os Olhos de Tammy Fave"

Olivia Colman, "A Filha Perdida"

Penélope Cruz, "Mães Paralelas"

Nicole Kidman, "Apresentando os Ricardos"

Kristen Stewart, "Spencer"

Ciarán Hinds, "Belfast"

Troy Kotsur, "No Ritmo do Coração"

Jesse Plemons, "Ataque dos Cães"

JK Simmons, "Apresentando os Ricardos"

Kodi Smit-McPhee, "Ataque dos Cães"

Jessie Buckley, "A Filha Perdida"

Ariana DeBose, Amor, Sublime Amor"

Judi Dench, "Belfast"

Kirsten Dunst, "Ataque dos Cães"

Aunjanue Ellis, "King Richard: Criando Campeãs"

"Drive My Car" (Japão)

"Flee" (Dinamarca)

"A Mão de Deus" (Itália)

"A Felicidade das Pequenas Coisas" (Butão)

"A Pior Pessoa do Mundo" (Noruega)

"Encanto"

"Flee"

"Luca"

"A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas"

"Raya e o Último Dragão"

"Ascension"

"Attica"

"Flee"

"Summer of Soul (...Ou Quando a Revolução não Pôde ser Televisionada)"

"Writing with Fire"

"Belfast" - Kenneth Branagh

"Nçao Olhe Para Cima" - Adam McKay e David Sirota

"King Richard: Criando Campeãs" - Zach Baylin

"Licorice Pizza" - Paul Thomas Anderson

"A Pior Pessoa do Mundo" - Eskil Vogt y Joachim Trier

"No Ritmo do Coração" - Sian Heder

"Drive My Car" - Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe

"Duna" - Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

"A Filha Perdida" - Maggie Gyllenhaal

"Ataque dos Cães" - Jane Campion

"Ataque dos Cães" (12)

"Duna" (10)

"Amor, Sublime Amor" (7)

"Belfast" (7)

"King Richard: Criando Campeãs" (6)

