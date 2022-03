G7 condena 'veementemente' lançamento de míssil da Coreia do Norte

O G7 condenou "veementemente" nesta sexta-feira (25) o lançamento da Coreia do Norte de um míssil balístico intercontinental (ICBM), chamando-o de "violação flagrante" das obrigações de Pyongyang com as Nações Unidas.

"Essas ações imprudentes ameaçam a paz e a segurança regional e internacional, representam um risco perigoso e imprevisível para a aviação civil internacional e a navegação marítima na região e exigem uma resposta unida da comunidade internacional", acrescentaram os chanceleres em comunicado dos ministros dos sete países-membros do G7 e do Alto Representante da União Europeia.

O líder norte-coreano Kim Jong Un ordenou e supervisionou pessoalmente o lançamento do míssil balístico intercontinental (ICBM) mais poderoso do país, garantindo assim que Pyongyang estava pronta para "um confronto de longo prazo" com os Estados Unidos, informou a agência de notícias estatal nesta sexta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma reunião do Conselho de Segurança será realizada nesta sexta-feira a partir das 19h GMT (16h em Brasília), segundo a ONU e diplomatas.

O míssil, chamado Hwasong-17 - capaz de atingir qualquer parte do território dos Estados Unidos- caiu na zona econômica exclusiva do Japão.

Os signatários do texto pedem à Coreia do Norte "que aceite as repetidas ofertas de diálogo apresentadas por todas as partes interessadas, incluindo os Estados Unidos, a República da Coreia e o Japão" e "que abandone seus programas de armas de destruição em massa e mísseis balísticos de forma completa, verificável e irreversível.

A declaração também pede que "todos os Estados implementem plena e efetivamente todas as medidas restritivas relativas à Coreia do Norte impostas pelo Conselho de Segurança da ONU e tratem o risco de proliferação de armas de destruição em massa" como uma prioridade urgente.

dla/fz/mab/mis/jc

Tags