França anuncia 'operação humanitária' com Turquia e Grécia para retirar civis de Mariupol

França, Turquia e Grécia realizarão uma "operação humanitária" de evacuação de civis na cidade sitiada de Mariupol, no sul da Ucrânia, "nos próximos dias", anunciou nesta sexta-feira (25) o presidente francês, Emmanuel Macron.

"Vamos iniciar uma operação humanitária com Turquia e Grécia para evacuar todos os que quiserem sair de Mariupol", disse Macron, ao término de uma cúpula europeia em Bruxelas. O chefe de Estado francês acrescentou que trataria do assunto com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, "no prazo de 48 a 72 horas".

"Espero poder envolver a maior quantidade de partes interessadas que for possível nesta operação", afirmou o presidente francês, garantindo que estará "em condições" de realizar esta evacuação "nos próximos dias".

Macron explicou que a presidência francesa conversou nesta sexta-feira com o prefeito de Mariupol, "cidade de 400.000 habitantes dos quais hoje restam apenas 150.000", vivendo "situações dramáticas", assinalou.

De acordo com o último balanço informado pela prefeitura de Mariupol, mais de 2.000 civis já morreram na cidade. O presidente ucraniano Volodimir Zelensky disse que ainda há 100.000 pessoas bloqueadas na cidade portuária do Mar de Azov assediada pelas tropas russas.

