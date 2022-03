Equador perde para o Paraguai, mas vai à Copa; Colômbia briga por repescagem

Mesmo com a derrota por 3 a 1 para o Paraguai nesta quinta-feira, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Equador conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2022.

Os paraguaios, já eliminados, se reencontraram com a vitória depois de seis rodadas, graças aos gols de Robert Morales, Miguel Almirón e Piero Hincapié (contra), enquanto Jordi Caicedo descontou para os equatorianos.

Ao fazer um balanço da partida, o treinador da seleção equatoriana, o argentino Gustavo Alfaro, disse que os erros cometidos hoje pela equipe servirão como aprendizado para o futuro.

"Pessoalmente, gostaria que o Equador entrasse para jogar como fez em todos os jogos. Gostaria de ver um time como o que vimos em toda a eliminatória. São derrotas dolorosas, mas desta vez não não custou tanto", comentou Alfaro.

O atacante Enner Valencia disse que a vaga na Copa do Mundo é "uma alegria muito grande" para todo o país.

"Aconteceu com uma derrota, mas estamos comemorando essa classificação", disse o atacante.

O Equador fará no Catar sua quarta participação em Copas do Mundo, depois de ter disputado os Mundiais de 2002 (Coreia do Sul e Japão), 2006 (Alemanha) e 2014 (Brasil).

Comandada pela pelo atacante Luis Díaz, a Colômbia deu fim a uma sequência de seis jogos sem vitória nas Eliminatórias e derrotou a Bolívia por 3 a 0 em Barranquilla.

Diante de uma já eliminada seleção boliviana, os colombianos abriram caminho para a vitória com gol de Díaz aos 39 do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o atacante do Liverpool deu passe para Miguel Borja marcar o segundo, aos 27 minutos. Aos 45, Matus Uribe marcou o terceiro.

Com a vitória, a seleção colombiana chega à última rodada das eliminatórias com chances de terminar a competição na quinta colocação, que dá direito à repescagem contra o classificado na zona asiática.

Para isso, a Colômbia precisa vencer a Venezuela na próxima terça-feira e torcer para que o Peru não derrote o Paraguai.

