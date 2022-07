Eden Hazard passará por cirurgia para retirada de placa na fíbula

O meia belga Eden Hazard, do Real Madrid, passará por uma cirurgia para retirar uma placa colocada na fíbula de sua perna direita, informou nesta sexta-feira o clube espanhol.

"Nosso jogador Eden Hazard será operado nos próximos dias para a retirada da placa de osteossíntese em sua fíbula direita", diz o comunicado do Real Madrid.

O jogador, que não foi convocado pela Bélgica nesta data Fifa, passou por cirurgia em março de 2020 após sofrer fissura nesse mesmo osso.

Hazard tinha sofrido uma "microfratura" no maléolo do tornozelo direito em um jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa contra o Paris Saint-Germain em novembro de 2019.

Após três meses sem jogar, o belga voltou a lesionar o pé direito em fevereiro de 2020.

Segundo a imprensa espanhola, Hazar está há mais de um anos se queixando de dores por conta da placa colocada em sua fíbula.

De acordo com o jornal Marca, o jogador já queria ser operado no ano passado resolver esse problema, mas não houve acordo com o Real Madrid.

