Canadá perde para Costa Rica e adia sonho de voltar à Copa; México e EUA ficam no 0 a 0

O Canadá perdeu a invencibilidade no octogonal final das Eliminatórias da Concacaf e a chance de selar sua classificação antecipada para a Copa do Mundo ao ser derrotado pela Costa Rica por 1 a 0 nesta quinta-feira, em San José.

O gol da vitória dos costa-riquenhos foi marcado pelo volante Celso Borges aos 46 minutos da primeira etapa.

A duas rodadas do fim octogonal das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2022, a Costa Rica assumiu a quarta posição na tabela, que garante vaga na repescagem, mas ainda tem chances de se classificar diretamente para o Mundial. Pra isso, e sem depender de outros resultados, precisa vencer El Salvador no próximo domingo e os Estados Unidos na quarta-feira que vem.

Já o líder Canadá terá que esperar até próxima rodada, quando recebe a Jamaica, para tentar somar pelo menos um ponto e conseguir voltar à Copa do Mundo depois de 36 anos.

Em outro jogo da rodada, México e Estados Unidos ficaram no 0 a 0 no Estádio Azteca, resultado que mantém as duas equipes em boas condições para ir ao Mundial do Catar.

Ambos estão com 22 pontos no octogonal final das eliminatórias, com os EUA em segundo pelo maior saldo de gols (+9), e o México em terceiro (+6).

No próximo domingo, os americanos recebem o Panamá em Orlando e os mexicanos pegam Honduras fora de casa. Caso consigam vencer e a Cosa Rica tropece contra El Salvador, as duas equipes garantem vaga direta na Copa do Mundo.

Por sua vez, o Panamá se complicou nas eliminatórias ao empatar em casa com a lanterna Honduras por 1 a 1. Com o resultado, e a vitória de Costa Rica sobre o Canadá, a seleção panamenha caiu para a quinta posição na tabela, uma abaixo da zona de repescagem.

Mais cedo, Jamaica e El Salvador, que já não tinham mais chances de se classificar para o Mundial, empataram em 1 a 1 em Kingston.

