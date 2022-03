Botafogo anuncia português Luís Castro como novo treinador

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a contratação do treinador português Luís Castro, que terá a missão de comandar a equipe em uma nova era no clube, com o futebol sob o comando do empresário americano John Textor.

"Luís Castro é o novo treinador do Botafogo! Seja bem-vindo ao Glorioso e que seja o início de uma trajetória vitoriosa", anunciou o Botafogo em sua conta no Twitter. O português assinou contrato de dois anos com o clube.

Castro, de 60 anos, irá comandar o projeto esportivo de Textor, coproprietário do Crystal Palace da Inglaterra e que no dia 9 de março comprou 90% do futebol do clube carioca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com experiência dirigindo times europeus como Porto (Portugal) e Shakhtar Donetsk (Ucrânia), o português chega ao Rio após ter conquistado a Copa do Emir do Catar com o Al-Duhail na semana passada.

"É o nome ideal para o Botafogo. Altamente reconhecido por sua liderança e pelo desenvolvimento da Academia de Futebol do Porto, venceu alguns dos melhores times do mundo. Mister Castro sabe como construir equipes vencedoras", disse Textor sobre o novo treinador.

raa/msi/cl/cb

Tags