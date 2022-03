Bia Haddad bate número 3 do mundo e vai à 3ª rodada do Masters 1000 de Miami

A tenista brasileira Bia Haddad derrotou nesta sexta-feira a grega Maria Sakkari, número 3 do mundo, e avançou para a terceira rodada do Masters 1000 de Miami.

Bia, númer 62 no ranking da WTA, venceu a partida por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-1 e 6-2, em 1 hora e 59 minutos.

Sakkari, semifinalista em Roland Garros e US Open no ano passado, se despede assim do torneio de Miami em seu primeiro jogo, depois de ter disputado no último domingo a final do Masters 1000 de Indian Wells, na qual foi derrotada pela polonesa Iga Swiatek.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim como contra Swiatek, a grega teve um jogo para esquecer. Sem conseguir encaixar bons saques, sua melhor arma, ela somou apenas dois 'aces' e cometeu seis duplas faltas.

gbv/cl/cb

Tags