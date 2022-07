Argélia e Tunísia abrem vantagem nas eliminatórias africanas; Marrocos arranca empate

Argélia e Tunísia deram um grande passo para se classificar para a Copa do Mundo de 2022, após vencerem nesta sexta-feira, fora de casa, seus jogos contra Camarões e Mali, respectivamente, ambos por 1 a 0, enquanto o Marrocos arrancou um valioso empate contra a República Democrática do Congo.

A Argélia, maior decepção da última Copa Africana de Nações (eliminada na primeira fase), passou por Camarões em Duala com gol do atacante Islam Slimani, que aproveitou cobrança de falta lançada na área por Youssef Belaïli e marcou de cabeça.

No início da segunda etapa, a partida foi interrompida por sete minutos por conta de um problema na iluminação do estádio.

O jogo de volta será na próxima terça-feira, em Blida, e a seleção argelina precisa apenas de um empate para se classificar para o Mundial do Catar.

Em Bamako, o destaque negativo foi o jovem zagueiro malinês Moussa Sissako, que aos 36 do primeiro tempo marcou o gol contra que deu a vitória para a Tunísia e, quatro minutos depois, foi expulso ao derrubar um adversário sendo o último homem da defesa.

Apesar de ter ficado um jogador a menos, o Mali criou chances para empatar a partida no segundo tempo, mas não conseguiu sair do zero no placar e agora terá que tentar uma virada em no jogo de volta para se classificar para a Copa.

O Marrocos também conseguiu um grande resultado na rodada, arrancando um valioso empate em 1 a 1 fora de casa contra a República Democrática do Congo.

Os congoleses saíram na frente logo aos 12 minutos de jogo com Yoane Wissa. Na segunda etapa, a seleção marroquina conseguiu o empate aos 31 minutos com gol de Tarik Tissoudali.

A República Democrática do Congo ainda terminou a partida com um jogador a menos em campo, com o zagueiro Glody Ngonda expulso após receber o segundo cartão amarelo aos 40 do segundo tempo.

Depois de terem sido dominados durante a maior parte do jogo, o empate foi um alívio para os marroquinos, que agora precisam de uma simples vitória em casa para garantir uma vaga no Mundial do Catar.

- Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2022:

. Jogos de ida (sexta-feira 25 de março):

RD Congo 1

Marrocos 1

Mali 0

Tunísia 1

Camarões 0

Argélia 1

(16h30) Egito - Senegal

Gana - Nigéria

. Jogos de volta (terça-feira 29 de março):

(14h00) Nigéria - Gana

Senegal - Egito

(16h30) Tunísia - Mali

Marrocos - RD Congo

Argélia - Camarões

eba/mcd/cb

