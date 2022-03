AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 26 DE MARÇO DE 2022 ATÉ SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 26 DE MARÇO DE 2022

Mundo

MUNDO - Milhões de pessoas em todo o mundo apagam suas luzes para a Hora do Planeta -

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo - PNAD - (até 29)

BAHAMAS - Príncipe William e esposa Catherine, duquesa de Cambridge visitam Bahamas - (até 26)

Europa

OSLO (Noruega) - Exercícios militares da Otan no Ártico - (até 1 de Abril)

GENEBRA (Suíça) - Reunião do IPCC para aprovar seu relatório sobre soluções para combater o aquecimento global - (até 1 de Abril)

(*) POLÓNIA - Presidente americano Joe Biden visita Varsóvia -

GENEBRA (Suíça) - Sessão de Conselho de Direitos Humanos da ONU - (até 1 de Abril)

LONDRES (Reino Unido) - Vigília em solidariedade à Ucrânia - 12H00

GENEBRA (Suíça) - Sessão de negociações interinas antes da Conferência sobre a Biodiversidade COP15 - (até 29)

MALTA - Eleições gerais -

Oriente Médio e África do Norte

(+) JERUSALÉM - Visita do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, iniciando uma turnê regional - (até 27)

BAGDÁ (Iraque) - Sessão parlamentar para eleger presidente -

RAMALLAH (Territórios palestinos) - Eleições locais, segundo turno -

DOHA (Catar) - Fórum de Doha - (até 27)

África

DACAR (Senegal) - 9º Fórum Mundial da Água -

CIDADE DO CABO (África do Sul) - NFT de mandado de prisão de Nelson Mandela é leiloado -

DOMINGO, 27 DE MARÇO DE 2022

América

HOLLYWOOD (Estados Unidos) - Noite do Oscar, o maior evento do calendário da indústria cinematográfica -

URUGUAI - Referendo sobre revogação de 135 artigos da Lei de Consideração Urgente -

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Presidente Jair Bolsonaro participa de evento para incentivar a adesão de seu partido - 11H00

Europa

(+) HELSÍNQUIA (Finlândia) - Último trem vai da Rússia para a UE enquanto a Finlândia fecha seu serviço expresso Allegro -

(+) SAARBRUCKEN (Alemanha) - Eleição regional - 04H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) ISRAEL - Yair Lapid organiza cúpula com o secretário de Estado dos EUA Antony Blinken e colegas dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos - (até 28)

Ásia-Pacífico

(+) NAYPYIDAW (Mianmar) - Junta de Mianmar celebra o Dia das Forças Armadas -

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022

América

LIMA (Peru) - Parlamento debate impeachment do presidente Pedro Castillo - 18H00

QUITO (Equador) - Conferência da FAO para a América Latina e o Caribe - (até 1 de Abril)

BRASÍLIA (Brasil) - Divulgación - Inversiónes Extranjera (Sector externo) - 12H00

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Tribunal de paz ouve ex-comandantes das FARC em audiência pública sobre sequestros - 14H00 (até 1 de Abril)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Reunião da comissão de sondagem do ataque ao Capitólio de 6 de janeiro - 21H30

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros da Justiça e dos Assuntos Internos da UE reúnem-se sobre a Ucrânia -

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Conferência de imprensa da UNESCO no final do projeto de reabilitação de escolas danificadas pela explosão do porto -

Ásia-Pacífico

(+) FILIPINAS - Filipinas e EUA realizam exercícios militares conjuntos - 04H00 (até 8 de Abril)

África

JOANESBURGO (África do Sul) - Conferência de imprensa de lançamento do relatório anual da Anistia Internacional 2021/22 - 09H00

TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados do consumo - 12H00

Europa

GENEBRA (Suíça) - Conselho de Direitos Humanos realiza debate sobre a Ucrânia -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Serviço de ação de graças pela vida do príncipe Philip, duque de Edimburgo, na Abadia de Westminster -

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursa no parlamento dinamarques por videoconferência -

Oriente Médio e África do Norte

DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Cúpula do Governo Mundial - 03H00 (até 30)

Esportes

PARIS (França) - Futebol: Qualificação Masculina Sub-23 da Euro 2023, França x Ucrânia (horário e local a serem determinados) -

QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022

América

(+) CUBA - Termina consulta pública sobre novo Código da Família, que inclui casamento gay -

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conselho de Segurança da ONU vota para substituir Missão da União Africana na Somália (AMISOM) pela Missão de Transição da União Africana na Somália (ATMIS) -

(+) CABO CANAVERAL (Estados Unidos) - Missão Ax-1 decola no foguete SpaceX para a ISS - 16H30

Europa

WINDSOR (Reino Unido) - 20º aniversário da morte da rainha Elizabeth, a rainha-mãe -

(+) MADRI (Espanha) - PM Pedro Sanchez fala ao Parlamento sobre o Sahara Ocidental - 05H00

(+) LUXEMBURGO (Luxemburgo) - Decisão do TJCE no caso de medidas da UE contra o ex-presidente da Ucrânia Viktor Yanukovych e seu filho - 07H00

(+) DZHEZKAZGAN (Cazaquistão) - O astronauta da NASA Mark Vande Hei e os cosmonautas Pyotr Dubrov e Anton Shkaplerov retornam à Terra da ISS - 09H30

QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2022

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo PNAD - Brasil - 09H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 10H30

BRASÍLIA (Brasil) - Digulgación - Superavit Fiscal (Estatísticas fiscais) - 12H00

Europa

ESPANHA - Chega ao fim esquema de redução de jornada de trabalho por covid -

VIENA (Áustria) - Ministros da Opep+ se reúnem para avaliar reduções nos cortes da produção de petróleo -

SEXTA-FEIRA, 1 DE ABRIL DE 2022

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula virtual UE - China -

(+) KOUROU (França) - Lançamento do foguete espacial Ariane 6 (data a ser confirmada) -

(+) HAIA (Holanda) - Audiência da CIJ sobre uma disputa entre Chile e Bolívia sobre o status e uso das águas do Silala - 11H00 (até 14)

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEL AVIV (Israel) - Os voos diretos começam entre Tel Aviv e Sharm el-Sheikh -

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Hong Kong suspenderá proibição de voos de nove países -

SÁBADO, 2 DE ABRIL DE 2022

Mundo

MUNDO - Ramadã - (até 2 de Maio)

Europa

(+) STANLEY (Ilhas Malvinas) - 40º aniversário da guerra das Malvinas (Falklands) -

(+) VALETTA (Malta) - Visita do papa Francisco - (até 3)

Tags