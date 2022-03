Rússia e Ucrânia trocam prisioneiros

Rússia e Ucrânia trocaram prisioneiros, confirmaram Kiev e Moscou nesta quinta-feira (24), uma operação que as autoridades ucranianas dizem ser a primeira troca de soldados capturados desde o início da invasão, há um mês.

"Seguindo as ordens do presidente Volodimir Zelensky, a primeira troca de prisioneiros foi realizada", declarou a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk no Facebook.

A funcionária ucraniana indicou que foram trocados "dez ocupantes capturados", em referência aos russos, por dez militares ucranianos, afirmando que tratava-se da "primeira verdadeira troca de prisioneiros de guerra" com Moscou desde o início da ofensiva na Ucrânia.

Vereshchuk revelou também que onze marinheiros civis russos, resgatados de um navio que afundou no Mar Negro perto de Odessa, foram enviados à Rússia em troca da libertação de 19 marinheiros civis ucranianos, capturados pelos russos.

A promotora russa Tatiana Moskalkova confirmou a troca de dez militares russos pelo mesmo número de agentes ucranianos, assim como a operação que beneficiou os marinheiros.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia indicou nesta semana que outras duas trocas foram organizadas desde o início da operação, sem especificar as datas nem o número de prisioneiros envolvidos.

Dias antes, Moskalkova informou que nove prisioneiros foram trocados pelo prefeito de Melitopol, uma cidade ucraniana do sudeste capturada por Moscou.

Vereshchuk confirmou na quarta-feira a troca pelo prefeito de Melitopol.

