Rainha Elizabeth II pode não discursar na abertura do ano parlamentar

A rainha Elizabeth II pode não fazer o tradicional discurso que marca o início do ano parlamentar, com a apresentação do programa legislativo do governo.

Escrito pelo Executivo e lido pela monarca em uma cerimônia de grande pompa, este tradicional discurso é um dos pontos altos do calendário político britânico. Nos últimos meses, porém, a soberana, que completará 96 anos em abril, reduziu consideravelmente sua agenda por motivos de saúde.

Hoje, o gabinete do primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que o evento acontecerá em 10 de maio. Logo depois, o Palácio de Buckingham se limitou a afirmar que a participação da rainha "será confirmada no seu devido tempo".

Elizabeth II poderia delegar a tarefa a seu filho Charles, de 73 anos, príncipe de Gales e herdeiro do trono. Em seu reinado de 70 anos, a monarca faltou a este compromisso apenas duas vezes: em 1959 e 1963, quando estava grávida dos príncipes Andrew e Edward, respectivamente.

Sua saúde frágil pode levá-la a evitar uma cerimônia longa e pesada este ano. Elizabeth II foi vista com uma bengala nos últimos meses e disse estar com dificuldades de se locomover.

Em outubro do ano passado, ela ficou uma noite internada para fazer "exames", cuja natureza nunca foi especificada. Em novembro, a Casa Real justificou sua ausência em uma cerimônia, alegando dor nas costas. E, em fevereiro, a rainha teve covid-19.

Em 14 de março, as comemorações do Dia da Commonwealth britânica deveriam marcar seu retorno à vida pública, mas, no último minuto, sua presença foi cancelada. Charles representou a mãe.

Também é incerta sua participação em uma missa marcada para a próxima terça-feira (29) em homenagem a seu falecido marido, príncipe Philip, que morreu em abril de 2021.

O palácio anunciou, nesta quinta-feira, que "membros da família real" participarão na homenagem na Abadia de Westminster, sem especificar quem.

