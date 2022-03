Quatro russos indiciados nos EUA por ciberataques no setor de energia (Departmento de Justiça)

Quatro russos foram indiciados nos Estados Unidos por ciberataques contra o setor energético em todo o mundo, informou nesta quinta-feira (24) o Departamento de Justiça.

"Os hackers vinculados ao Estado russo representam uma ameaça grave e constante para as infraestruturas essenciais nos Estados Unidos e no resto do mundo", afirmou a vice-secretária de Justiça, Lisa Monaco, em comunicado.

