Pauta de infográficos

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa da Ucrânia com os corredores humanitários para a retirada de civis das áreas em combate, atualizado em 24 de março. (135 x 124 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa com a localização das manifestações contra a invasão russa, segundo a ONG Acled, entre 24 de fevereiro e 18 de março. (180x139 mm) - Disponível

3/ Últimos acontecimentos da invasão russa da Ucrânia, em 23-24 de março. (180x98 mm)- Atualização disponível

4/ Mapa da situação na Ucrânia em 24 de março às 05h (Bras.). (135x123 mm) - Atualização disponível

5/ Mapa de Kiev com as zonas onde as forças ucranianas lançaram contra-ataque em 16 e 23 de março, segundo o Institute for the Study of War. (180x104 mm) - Disponível

* CNorte-CSul-armas-defesa-diplomacia:

1/ Mapa com a trajetória do míssil balístico intercontinental lançado pela Coreia do Norte em 24 de março. (90 x 74 mm) - Disponível

2/ O arsenal de mísseis da Coreia do Norte. (135 x 127 mm) - Disponível

3/ Testes do arsenal de mísseis da Coreia do Norte. (135 x 62 mm) - Disponível

* EUA-política-Albright: biografia da ex-Secretária de Estado dos Estados Unidos, Madeleine Albright, que morreu em 23 de março aos 84 anos. (44 x 135 mm) - Disponível

* Somália-atentado-jihadistas: mapa da Somália com localização de Beledweyne, onde dois ataques deixaram ao menos 48 mortos e 108 feridos na noite de quarta-feira. (45 x 52 mm) - Disponível

ECONOMIA

* Economia-conflito-ONU: previsões de crescimento em 2022, por continente e país, segundo a CNUCED, publicadas em setembro de 2021 e revisadas em março de 2022. (135 x 117 mm) - Disponível

* Europa-armas-comércio-Rússia-Ucrânia-SIPRI-defesa-Índia: números dos maiores exportadores e importadores mundiais de armas, segundo o último relatório do SIPRI, com foco nos intercâmbios entre Rússia e Índia. (180x136 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito-economia-reservas: as reservas internacionais do banco central russo entre 1992 e 2022. (90 x 79 mm) - Atualização disponível

SOCIEDADE/CULTURA/GENTE/CIÊNCIA

* EUA-cinema-Oscar-entretenimento: indicados nas principais categorias da 94ª edição dos Prêmios da Academia, que serão entregues em 27 de março em Hollywood. (135 x 206 mm) - Disponível

* Meio-ambiente-ONU-agricultura:

1/ Quilogramas de pesticidas utilizados por hectares nas terras cultivadas, por país, em 2019. (135x78 mm) - Disponível

2/ Quantidade de fertilizante nitrogenado por hectares cultivado por país, em 2019. (135x84 mm) - Disponível

* Indústria-alimentação-agricultura: porcentagem da população em diferentes partes do mundo que não pode ter uma alimentação sadia, segundo relatório da FAO publicado em 23 de novembro de 2021. (135x75 mm) - Disponível

ESPORTE

* Fbl-WC-2022-Mundial:

1/ Seleções classificadas para Copa do Mundo Catar 2022. (44x82 mm) - Atualização disponível

2/ Apresentação da partida entre Argentina e Venezuela pela 17? rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo Catar 2022. (89x92 mm) - Disponível

