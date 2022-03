Naomi Osaka bate Kerber e avança no Masters 1000 Miami; Halep e Muguruza desistem

Em um duelo de duas ex-número 1 do mundo, a japonesa Naomi Osaka venceu nesta quinta-feira a alemã Angelique Kerber por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3), na segunda rodada do Masters 1000 de Miami.

O terceiro Masters 1000 da temporada também teve duas baixas importantes hoje, a espanhola Gabiñe Muguruza e a romena Simona Halep desistira, do torneio por problemas físicos.

Osaka, de 24 anos, mostrou um saque arrasador (6 aces contra 1 de Kerber) em uma vitória que a ajuda a recuperar a moral depois de viver momentos complicados dentro e fora das quadras nos últimos meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estou feliz por ter ganhado jogos em dias consecutivos. Fazia muito tempo que não conseguia e isso é uma grande experiência para mim", disse depois da partida a tenista japonesa, que ontem tinha estreado em Miami com vitória sobre a australiana Astra Sharma.

Em outro jogo do dia, a canadense Leylah Fernández, vice-campeã do US Open no ano passado, foi eliminada pela tcheca Karolína Muchová por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/3).

Por sua vez, a americana Danielle Collins, vice no Aberto da Austrália, estreou com vitória no Masters 1000 de Miami, ao derrotar a húngara Anna Bondár por 2 sets a 1 (6-3, 3-6 e 6-4).

Após a surpresa com o anúncio da aposentadoria da número 1 do mundo, Ashleigh Barty, o Masters 1000 de Miami perdeu hoje duas grandes figuras do circuito.

A espanhola Garbiñe Muguruza, ganadora de dos torneos de Grand Slam, se retirou do torneio para se recuperar de uma lesão no ombro esquerdo.

Muguruza, ex-número 1 do mundo, também ficará fora do WTA 500 de Charleston e da Copa Billie Jean King e espera estar pronta para a temporada de saibro no Masters 1000 de Madrid (de 28 de abril a 7 de maio).

Já a romena Simona Halep, não competirá em Miami por conta de uma lesão na coxa esquerda e ficará fora das quadras por pelo menos três semanas.

gbv/ma/cb

Tags