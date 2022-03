Ministro das Relações Exteriores da China visita o Afeganistão

O ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, desembarcou nesta quinta-feira (24) em Cabul para sua primeira visita ao Afeganistão desde que o movimento Talibã tomou o poder, informou o grupo islamita.

"O ministro das Relações Exteriores da China chega a Cabul para conversas com líderes do Emirado Islâmico", tuitou Ahmad Yasir, um alto funcionário do governo Talibã.

Yi desembarcou em Cabul procedente de Islamabad, onde participou em uma reunião de dois dias da Organização para a Cooperação Islâmica.

A China compartilha com o Afeganistão uma fronteira de difícil acesso de 76 quilômetros. Pequim teme que o país vizinho se transforme em uma base de apoio para os separatistas da minoria muçulmana uigur de Xinjiang.

Mesmo antes de o movimento Talibã tomar o poder no Afeganistão em 15 de agosto de 2021, diante da retirada anunciada das tropas americanas, Pequim procurou manter um diálogo com o grupo islamita.

