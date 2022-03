Kremlin descarta questionamentos sobre ausência do ministro da Defesa em eventos públicos

O Kremlin disse nesta quinta-feira (24) que o ministro da Defesa russo informou ao presidente Vladimir Putin sobre a evolução do conflito na Ucrânia, descartando perguntas sobre a ausência do alto funcionário em eventos públicos por duas semanas.

Em uma reunião do Conselho de Segurança russo, o ministro da Defesa Serguei "Shoigu apresentou seu relatório sobre o desenvolvimento da operação militar especial", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, a agências de notícias russas.

O porta-voz já havia negado em reunião com jornalistas as especulações da mídia sobre o estado de saúde do ministro da Defesa, que não comparece há duas semanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O ministro da Defesa tem muito a fazer neste momento (...) Este não é o momento para trabalhos midiáticos", disse o porta-voz.

Shoigu é uma presença regular na cena da mídia russa e frequentemente aparece na televisão. Ele e o presidente russo aparecem regularmente na área da taiga siberiana dirigindo quadriciclos, bebendo chá ou colhendo cogumelos.

bur/at/an/mb/aa

Tags