Johnson: do ponto de vista logístico, é difícil enviar tanques e jatos à Ucrânia

Primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson afirmou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 24, que continuará a ser enviada ajuda para a Ucrânia se defender do ataque militar da Rússia. Durante entrevista coletiva, porém, ele comentou que o envio de tanques e jatos solicitados pelo presidente Volodymyr Zelensky é algo "muito difícil, do ponto de vista logístico".

Johnson foi questionado após reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Segundo ele, a aliança reafirma seu apoio à defesa da Ucrânia, com o envio de itens como mísseis e também ajuda em dinheiro para o país se defender. "Precisamos de uma Ucrânia livre e democrática no longo prazo", ressaltou, dizendo que o país "não está sozinho".

Segundo o premiê, a Ucrânia receberá ajuda "na quantidade e qualidade de que precisa e merece". Ao mesmo tempo, ele voltou a dizer que uma zona de exclusão aérea não é algo cogitado neste momento, pois isso implicaria derrubar aviões russos, em uma escalada no conflito. Johnson também ressaltou que nenhum país neste momento cogita enviar tropas para lutar em território ucraniano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags