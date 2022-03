EUA e Japão chegam a acordo para exportação de carne bovina

O governo Joe Biden anunciou um acordo com Tóquio, nesta quinta-feira (24), para aumentar a quantidade de carne bovina que os Estados Unidos exportam para o Japão, sem um aumento automático das tarifas alfandegárias.

O novo mecanismo "permitirá aos exportadores americanos atender a crescente demanda de carne bovina de alta qualidade do Japão e reduzir a probabilidade de que o Japão imponha tarifas mais altas no futuro", segundo um comunicado oficial.

O acordo significa que agora será possível que o Japão importe mais carne bovina dos EUA, acima de um limite previamente acordado e antes que as tarifas impostas sobre o produto subam de 25,8% para 38,5%, disse à imprensa um funcionário do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês).

O limite foi atingido em março de 2021, levando o Japão a aumentar a tarifa de importação até o fim de seu ano fiscal, em 30 de abril. Isso acelerou as discussões entre as empresas, disse o funcionário do USTR.

O acordo entrará em vigor, quando o texto completo estiver concluído.

Os Estados Unidos são o primeiro exportador de carne bovina do mundo, com mais de US$ 10 bilhões em vendas em 2021, incluindo US$ 2,4 bilhões para o Japão, segundo números do USTR.

Tóquio e Washington assinaram em outubro de 2019 um acordo comercial ainda em vigor.

