EUA condena disparo de míssil norte-coreano

O governo dos Estados Unidos "condena com veemência" o disparo de um míssil balístico intercontinental por parte da Coreia do Norte e adotará "todas as medidas necessárias para garantir a segurança do território americano, da Coreia do Sul e Japão", afirma um comunicado divulgado pela Casa Branca.

O lançamento norte-coreano "é uma violação insolente de múltiplas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e aumenta de maneira inútil as tensões" na região, reagiu a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, em um texto publicado no dia do encontro do presidente Joe Biden com os aliados dos Estados Unidos em Bruxelas.

aue/pz/es/bl/fp

