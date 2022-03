Erdogan diz que Turquia está pronta para mediar conversas de Rússia e Ucrânia

O presidente da Turquia, Recep Tayipp Erdogan, afirmou hoje que o país está pronto para sediar e mediar negociações entre Rússia e Ucrânia por conta do conflito entre os países. Em coletiva de imprensa após a reunião extraordinária da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o líder turco disponibilizou a capital Ancara, Istambul ou "qualquer outro lugar" do território para receber as negociações.

Recentemente, Antália, no litoral turco, recebeu o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, para uma rodada de tratativas intermediadas pela Turquia. Segundo Erdogan, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu para que a Turquia assuma um papel de mediação. Segundo ele, no encontro dos ministros, houve uma postura positiva por uma resolução.

