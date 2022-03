Equador perde para o Paraguai, mas se classifica para Copa do Mundo

Mesmo com a derrota por 3 a 1 para o Paraguai nesta quinta-feira, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Equador conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2022.

Os paraguaios, já eliminados, se reencontraram com a vitória depois de seis rodadas, graças aos gols de Robert Morales, Miguel Almirón e Piero Hincapié (contra), enquanto Jordi Caicedo descontou para os equatorianos.

O Equador fará no Catar sua quarta participação em Copas do Mundo, depois de ter disputado os Mundiais de 2002 (Coreia do Sul e Japão), 2006 (Alemanha) e 2014 (Brasil).

