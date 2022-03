Comunicado do Business Wire :Invesco

A Invesco Developing Markets Fund ("Invesco"), a maior acionista da Zee Entertainment (NSI: ZEEL) ("Zee" ou "Empresa") com participação acionária de quase 18%, emitiu hoje a seguinte declaração sobre a decisão do Tribunal Superior de Bombaim reconhecendo a requisição da Invesco para uma assembleia geral extraordinária ("EGM") como legalmente válida e mantendo o direito da Invesco de requisitar uma EGM na Zee:

Estamos satisfeitos com a sentença do Supremo Tribunal de Bombaim, que consideramos uma importante reafirmação dos direitos dos acionistas na Índia e dos mecanismos sob a lei indiana de responsabilizar os Conselhos perante seus acionistas. A sentença é um benefício para a governança corporativa na Índia e uma vitória para a democracia dos acionistas.

Desde que anunciamos nossa intenção de requisitar uma EGM e adicionar seis diretores independentes ao Conselho Administrativo da Zee, a Zee firmou um contrato de fusão com a Sony. Continuamos acreditando que este negócio em sua forma atual tem um grande potencial para os acionistas da Zee. Também reconhecemos que, após concluir a fusão, o conselho da empresa recém-combinada será substancialmente reconstituído,que alcançará nosso objetivo de fortalecer a supervisão do conselho da empresa. Devido a estes desenvolvimentos e nosso desejo de facilitar a transação, decidimos não continuar com a EGM conforme nossa requisição com data de 11 de setembro de 2021.

A Invesco continuará monitorando o progresso da fusão proposta. Se a fusão não for concluída conforme proposto atualmente, a Invesco reterá o direito de solicitar uma nova EGM.

Sobre a Invesco Ltd.

A Invesco Ltd. é uma empresa internacional de gestão de investimentos independente dedicada a oferecer uma experiência de investimento que ajuda as pessoas a aproveitar melhor a vida. Nossas equipes distintas de investimento oferecem uma gama abrangente de recursos de investimento ativo, passivo e alternativo. Com escritórios em mais de 20 países, a Invesco administrou US$ 1,6 trilhão em ativos em nome de clientes em todo o mundo em 31 de dezembro de 2021. Para mais informação, acesse www.invesco.com.

Sobre o Invesco Developing Markets Fund e Nosso Compromisso com a Índia

O Invesco Developing Markets Fund é uma empresa de investimento registrada nos EUA que, em 31 de dezembro de 2021, possuía cerca de US 45,2 bilhões de ativos sob gestão. A Invesco Advisers, Inc. atua como consultoria de investimentos do Fundo, sendo uma subsidiária integral indireta da Invesco Ltd.

Em 31 de dezembro de 2021, a estratégia do Invesco Developing Markets Fund detinha investimentos totalizando US$ 7,9 bilhões (INR 59.000 crores aproximadamente) na Índia - representando cerca de 17,3% de nossos ativos totais sob gestão a nível mundial. Esta exposição representa uma sobreponderação significativa a favor da Índia dentro de nossa alocação internacional e significa nossa convicção contínua na força e vitalidade do futuro econômico da Índia. Além disto, estes investimentos, incluindo a Zee, são quase todos datados e refletem nossa história de mais de 15 anos de investimento na Índia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220323005998/pt/

Contato

Jeaneen Terrio, [email protected], 212-278-9205 e Sid Panicker, [email protected], +91 9820857522

Tags