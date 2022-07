Comunicado do Business Wire :Eaton

A empresa de gerenciamento de energia Eaton anunciou hoje que seu Vehicle Group está comemorando 50 anos de produção do diferencial MLocker®. O diferencial de travamento mecânico fornece aos motoristas a melhor tração da categoria sem a necessidade de botões, manoplas ou outra intervenção do motorista, e é aplicável a veículos com motores de combustão interna e veículos elétricos (VEs).

Eaton's Vehicle Group is celebrating 50 years of MLocker® differential production. The mechanical locking differential provides drivers with best-in-class traction without the need for push-buttons, shift knobs, or other driver intervention. (Photo: Business Wire)

"Estamos felizes em comemorar este importante marco para o diferencial MLocker, que se baseia no sucesso de seu antecessor, nosso popular diferencial Posi", disse Mark Kramer, diretor da unidade de negócios de ePowertrain, Vehicle Group da Eaton. "O design exclusivo e a qualidade comprovada do diferencial MLocker o tornaram o diferencial preferido para picapes, veículos utilitários esportivos e até mesmo um caminhão urbano eletrificado, recentemente lançado na região da Ásia-Pacífico."

Impulsionando a inovação de equipamentos originais

Utilizando um mecanismo de engate automático independente, o diferencial MLocker é acionado em situações de baixa tração quando se detecta uma diferença de velocidade da roda (em comparação com a outra roda traseira) de 100 rotações por minuto (RPM) ou maior. O travamento automático leva menos de uma fração de segundo, melhorando a tração e proporcionando ao motorista mais segurança e confiança ao viajar em estradas molhadas ou com gelo, cascalho, lama e terra. O diferencial MLocker também é compatível com os sistemas de freio antibloqueio e de estabilidade do veículo, simplificando a integração de fabricantes de equipamentos originais (Original Equipment Manufacturers, OEMs).

Em condições normais de condução, o diferencial MLocker funciona como um diferencial com deslizamento limitado e polarização leve. Quando ocorre uma situação de baixa tração que causa uma diferença de velocidade da roda, um mecanismo de contrapeso se abre para engatar um suporte de travamento, acionando um sistema de embreagem auto-energizada até que os dois eixos girem na mesma velocidade (travamento total), evitando um maior deslizamento da roda. O destravamento ocorre automaticamente e o diferencial retoma a operação normal.

O diferencial MLocker sofreu modificações ao longo de sua longa produção, mas o design e o conceito fundamentais permaneceram os mesmos.

"Funcionalmente, é o mesmo design, mas fizemos muitas melhorias ao longo dos anos. Nosso conceito inicial resistiu ao teste do tempo, embora tenha sido consistentemente aprimorado para atender às necessidades da indústria", disse Keith E. Morgensai, especialista em engenharia que trabalha na engenharia na evolução do diferencial MLocker há mais de 40 anos.

"Parece simples, mas há muita engenharia envolvida em seu desenvolvimento", disse Morgensai.

Desde o lançamento do diferencial MLocker, o Vehicle Group da Eaton continua aprimorando seu portfólio de diferenciais que oferece soluções para todos os perfis de usuários.

A linha completa de diferenciais da Eaton agora inclui:

-- Diferencial Detroit Locker® - Um diferencial de travamento totalmente automático que fornece tração máxima para aplicações veiculares de todos os níveis. Ele foi idealizado exclusivamente para manter as duas rodas no modo tração, mesmo que uma roda saia do chão.

-- Diferencial Detroit Truetrac® - Um diferencial de deslizamento limitado com desempenho de engrenagem helicoidal que maximiza a tração das rodas e melhora as características de direção e manuseio.

-- Diferencial ELocker® - Uma unidade complexa que permite a máxima flexibilidade da linha de transmissão. Os usuários podem alternar de um eixo totalmente aberto para um totalmente travado com o toque de um botão. A caixa forjada e as engrenagens com quatro pinhões proporcionam maior resistência e capacidade.

-- Diferencial InfiniTrac? - Um diferencial de deslizamento limitado controlado eletronicamente que oferece desempenho otimizado do veículo em qualquer velocidade e condição de tração.

-- Diferencial Posi® - Um diferencial de deslizamento limitado que evita automaticamente o deslizamento da roda antes da partida. Ele se integra facilmente à maioria dos projetos de eixo e pode ser ajustado para os requisitos de uso.

A Eaton também anunciou recentemente que seu negócio de sistemas de controle de torque lançou uma extensa linha de diferenciais especializados para VEs com desempenho comparável aos diferenciais para veículos tradicionais com motor de combustão interna.

O mercado de veículos de passageiros tem adotado cada vez mais VEs, e a Eaton tem competência e experiência para oferecer as soluções de que os fabricantes procuram.

A linha de diferenciais para controle de tração da Eaton pode oferecer mais tração em condições adversas, como neve e lama, e estabilidade aprimorada em reboque. Como fornecedora global, a Eaton possui amplos conhecimentos sobre dinâmica e padrões de segurança de veículos, além de décadas de experiência trabalhando com fabricantes automotivos globais para integrar diferenciais em plataformas de novos veículos, incluindo VEs. Essa tecnologia é um exemplo de como a Eaton está progredindo para alcançar suas Metas de Sustentabilidade para 2030. Até 2030, a empresa pretende reduzir em 15% as emissões de suas soluções e de toda a sua cadeia de valor.

"Nossos anos de experiência na produção de diferenciais líderes do setor nos permitem oferecer aos nossos clientes uma solução diferenciada para atender a todas as suas necessidades", disse Kramer. "O sucesso do diferencial MLocker foi apenas o começo de nossa jornada para nos tornarmos um fornecedor global de diferenciais."

Saiba mais sobre a linha completa de diferenciais da Eaton.

A Eaton é uma empresa de gestão de energia inteligente dedicada a melhorar a qualidade de vida e proteger o meio ambiente para pessoas de todas as partes. Somos guiados por nosso compromisso de fazer negócios da maneira correta, operar de forma sustentável e ajudar nossos clientes a gerenciarem energia, hoje e por muito tempo. Ao capitalizarmos as tendências de crescimento global em matéria de eletrificação e digitalização, estamos acelerando a transição do planeta para a energia renovável, ajudando a superar os desafios de gestão de energia mais urgentes do mundo e fazendo o que é melhor para nossas partes interessadas e toda a sociedade.

Fundada em 1911, a Eaton tem suas ações negociadas na NYSE há quase um século. Relatamos US$ 19,6 bilhões de receita em 2021 e atendemos a clientes em mais de 170 países. Para mais informações, visite www.eaton.com. Siga-nos no Twitter e no LinkedIn.

