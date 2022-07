Canadá e Reino Unido iniciam negociações para acordo de livre comércio

O Canadá e o Reino Unido anunciaram nesta quinta-feira (24) o início das negociações para um acordo de livre comércio, após o Brexit em 1º de janeiro de 2021.

"Tenho o prazer de anunciar que o Canadá e o Reino Unido iniciaram oficialmente as negociações para um novo acordo de livre comércio", disse Mary Ng, ministra do Comércio do Canadá, acompanhada por sua homóloga britânica, Anne-Marie Trevelyan.

As negociações podem durar dois anos.

