Bombardeio russo em Kharkiv deixa seis mortos e 15 feridos

Ao menos seis civis morreram e 15 ficaram feridos em um bombardeio nesta quinta-feira na cidade ucraniana de Kharkiv (nordeste), informou o governador regional, Oleg Siniegubov.

"De acordo com informações preliminares, seis civis morreram e 15 ficaram feridos e foram hospitalizados", afirmou Siniegubov em um vídeo publicado no Telegram. Ele disse que o bombardeio atingiu uma área próxima a uma agência dos correios, onde as pessoas recebiam ajuda humanitária.

