Arábia Saudita empata com China após garantir vaga na Copa do Catar

A Arábia Saudita empatou em 1 a 1 com a China, nesta quinta-feira (24), após entrar em campo com a vaga já garantida para a Copa do Mundo do Catar.

Em duelo válido pela terceira fase das eliminatórias asiáticas em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, o time saudita enfrentou os chineses com o passaporte já carimbado para o Mundial, depois que, mais cedo, o Japão bateu a Austrália, por 2 a 0, em Sydney.

Após amplo domínio saudita, Saleh al-Shehri abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, ao completar de cabeça um escanteio cobrado por Salman al-Faraj.

Na etapa complementar, os sauditas mantiveram o controle do jogo, mas viram a China marcar com Zhang Yuning logo no início. O gol, no entanto, acabou sendo anulado por impedimento.

O empate chinês veio apenas nos minutos finais, com Zhu Chenjie, de pênalti.

Com o resultado, a Arábia Saudita, que disputou as Copas de 1994, 1998, 2002, 2006 e 2018, não conseguiu recuperar a liderança do Grupo B das eliminatórias, que está com o Japão, mas terá uma nova chance na semana que vem, quando enfrenta a Austrália.

Os 'Socceroos', por sua vez, apesar de não conseguirem mais alcançar os sauditas na classificação, estão garantidos na disputa da repescagem para a última vaga asiática da Copa do Catar, na qual enfrentarão o terceiro colocado do Grupo A, provavelmente os Emirados Árabes Unidos.

A China, por sua vez, segue na vice-lanterna do Grupo B - com três pontos à frente do Vietnã - e enfrenta na semana que vem o quarto colocado Omã. As duas equipes, contudo, não têm mais chances de classificação para o Mundial.

