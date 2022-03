Após Otan advertir China, Macron evita fazer críticas ao país asiático

Após a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) advertir a China contra um apoio à ofensiva militar russa na Ucrânia, o presidente da França, Emmanuel Macron, evitou fazer críticas ao país asiático e se disse confiante de que Pequim defenderá a soberania territorial de Estados independentes.

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 24, na sede da aliança, em Bruxelas, o líder francês afirmou que a China não é um assunto de responsabilidade da Otan, que é voltada para a segurança do Atlântico Norte. Macron acrescentou que pretende continuar em contato com o presidente chinês, Xi Jinping, para lidar com as questões importantes para a relação bilateral.

