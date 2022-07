Ada Hegerberg retorna à seleção norueguesa após 5 anos de ausência

A atacante norueguesa do Lyon francês, Ada Hegerberg, primeira vencedora da Bola de Ouro do futebol feminino da história, anunciou nesta quinta-feira (24) seu retorno à seleção de seu país, depois de quase cinco anos de ausência e faltando poucos meses para a Eurocopa.

"Estou feliz por poder retornar a esta equipe e começar uma nova história", declarou Hegerberg em comunicado, no contexto da apresentação da lista de convocadas pelo treinador da seleção nórdica, o sueco Martin Sjögren.

A estrela norueguesa havia deixado a seleção nacional depois de uma campanha decepcionante na Eurocopa de 2017, apontando para a desigualdade dos valores pagos às mulheres pela federação nacional em comparação com os jogadores da equipe masculina.

"Eu amo o futebol e tenho vontade de jogar futebol. Tomei uma decisão em 2017 e não me arrependo. Mas tive muito tempo para refletir nos últimos anos, em torno de muitos aspectos da minha vida", explicou nesta quinta-feira a atleta de 26 anos.

Dessa maneira, Ada Hegerberg estará presente com a seleção no dia 4 de abril em Oslo para a preparação para os duelos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2023, contra Kosovo e Polônia.

Hegerberg soma 38 gols em 66 partidas com a seleção norueguesa, que está classificada para a próxima Eurocopa, que acontece entre os dias 6 e 31 de julho deste ano na Inglaterra.

