Rooney e Vieira entrarão no Hall da Fama da Premier League

O ex-atacante inglês Wayne Rooney e o ex-volante francês Patrick Vieira entrarão para o Hall da Fama da Premier League, anunciou nesta quarta-feira a organização.

O inglês é o terceiro jogador com mais assistências na competição (103) e segundo maior artilheiro, com 208 gols em 491 jogos, atrás apenas de Alan Shearer, que foi o primeiro inglês a entrar no Hall da Fama.

Rooney estreou no Everton com apenas 16 anos e seu primeiro gol, marcado no último minuto de jogo, garantiu a vitória dos 'Toffees' por 2 a 1 sobre o Arsenal de Vieira.

O ex-atacante chegou ao Manchester United aos 18 anos e lá foi campeão cinco vezes da Premier League e uma vez da Liga dos Campeões da Europa. Aposentado desde o ano passado, ele é o maior artilheiro da história do clube (253 gols) e da seleção inglesa (53 gols).

Hoje Rooney é treinador do Derby County, da segunda divisão do Campeonato Inglês, e tenta negociar sua permanência no clube, que vive graves problemas financeiros e inclusive foi punido com retirada de pontos.

Já Patrick Vieira tem sua história na Premier League atrelada à passagem de Arsène Wenger pelo Arsenal, tornando-se uma referência absoluta entre meio-campistas defensivos.

O francês disputou 307 partidas da Premier League e conseguiu três títulos com os 'Gunners', um deles histórico e de forma invicta, numa campanha com 26 vitórias e 12 empates na temporada 2003-2004.

Depois de cinco anos na Itália, Vieira voltou ao Campeonato Inglês em 2011 para defender o Manchester City, clube pelo qual se aposentou, e atualmente é treinador do Crystal Palace, que está nas semifinais da Copa da Inglaterra.

"Estar aqui, com os melhores jogadores da Premier League, o melhor campeonato do mundo, supera tudo o que havia imaginado. Ter meu nome junto aos destes jogadores me deixa orgulhoso e me faz perceber o bom jogador que fui", comentou o ex-volante.

Além de Rooney e Vieira, outros seis jogadores serão escolhidos em votação na internet entre 25 nomes para entrar para o Hall da Fama antes do final do ano.

