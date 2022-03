PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Quase 100.000 pessoas bloqueadas na cidade de Mariupol

AFEGANISTÃO TALIBÃS MULHERES: Talibãs fecham escolas do Ensino Médio para afegãs poucas horas depois da reabertura

CHINA ACIDENTE: China localiza caixa-preta de avião que caiu em Wuzhou

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Quase 100.000 pessoas bloqueadas no porto ucraniano de Mariupol

Quase 100.000 pessoas permanecem bloqueadas entre as ruínas da cidade ucraniana de Mariupol, onde passam fome e sede sob o implacável bombardeio russo, quase um mês após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, que prossegue com os ataques a várias cidades.

(Ucrânia conflito Rússia guerra invasão política diplomacia, Prev, 1.100 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

MOSCOU:

Rússia exigirá pagamento em rublos do gás que fornece à Europa

O presidente Vladimir Putin anunciou nesta quarta-feira (23) que a Rússia exigirá a partir de agora pagamento em rublos do gás que vende para "países hostis", incluindo os da União Europeia (UE), e deu às autoridades russas uma semana para aplicar o novo sistema.

(Rússia gás Europa guerra Ucrânia, Prev, 600 já transmitida)

BRUXELAS:

Otan reforçará soldados no flanco leste e faz advertência à China

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmou, nesta terça-feira (23), que está preparando a mobilização de forças de combate extras para quatro países de seu flanco leste e fez uma advertência à China por seu apoio à Rússia na Ucrânia.

(Otan Rússia Ucrânia guerra conflito armas, Prev, 540 palavras, já transmitida)

PARIS:

Invasão russa freia os avanços da Ucrânia contra a tuberculose

Com a invasão russa da Ucrânia, os esforços empreendidos pelo país para combater a tuberculose podem ser prejudicados pela guerra, advertem os especialistas. Durante muito tempo, a Ucrânia lutou contra a doença, que era a enfermidade infecciosa mais letal do mundo até a aparição da covid-19.

(Ucrânia Rússia guerra invasão tuberculose saúde sociedade, Ângulo, 550 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Biden viaja à Europa para reforçar união do Ocidente

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viaja nesta quarta-feira (23) à Europa com a missão de reforçar a união dos países ocidentais e aumentar as sanções contra a Rússia por sua tentativa, ao invadir a Ucrânia, de alterar o equilíbrio de poder pós-Guerra Fria.

(UE EUA conflito Rússia diplomacia Biden Ucrânia, Prev, 560 palavras, já transmitida)

PARIS:

Rússia caminha para uma guerra de desgaste com a Ucrânia?

Depois de fracassar na estratégia de de obter conquistas rápidas no início da invasão da Ucrânia, o exército russo continua buscando vitórias militares decisivas um mês depois, mas parece caminhar para uma guerra de desgaste devastadora para a população civil.

(Ucrânia conflito Rússia armamento, Ângulo, 720 palavras, já transmitida)

PARIS:

Os caminhos que se abrem para Putin após um mês de guerra na Ucrânia

Vladimir Putin pode ganhar a guerra na Ucrânia? O presidente russo enfrenta uma situação mais difícil do que imaginava quando, há um mês, ordenou invadir a ex-república soviética, mas está determinado a redobrar esforços para alcançar seus objetivos, afirmam analistas.

(Rússia Ucrânia conflito diplomacia, Ângulo, 660 palavras, já transmitida)

KIEV:

'Não é como nos filmes', diz cineasta ucraniano que decidiu pegar em armas

Após cinco anos detido na Rússia por protestar contra a anexação da Crimeia, o cineasta ucraniano Oleg Sentsov decidiu pegar em armas e ir para o front, uma luta que, segundo ele, não é "como nos filmes".

(Ucrânia conflito Rússia cinema, Entrevista, 550 palavras, já transmitida)

PARIS:

Jornalista de TV russa denuncia a 'propaganda' do governo de Putin

A correspondente russa Zhanna Agalakova contemplou, durante anos, a deriva autoritária do governo da Rússia até que a invasão da Ucrânia a levou pedir demissão e a permanecer em Paris, de onde denuncia a propaganda do regime.

(Ucrânia conflito mídia Rússia França, ângulo, 560 palavras, já transmitida)

LONDRES:

As amizades perigosas entre o dinheiro russo e a política britânica

Das generosas doações aos grandes partidos à concessão de títulos de nobreza, a influência do dinheiro russo na política britânica suscita duras críticas desde a invasão da Ucrânia, reavivando os apelos por uma limpeza das finanças das formações políticas.

(Rússia GB conflito governo política parlamento economia, ângulo, 710 palavras, já transmitida)

ZAPORIZHZHYA:

Crianças retiradas de Mariupol lutam pela sobrevivência

No hospital pediátrico de Zaporizhzhya, no sul da Ucrânia, Milena, 13 anos, se contorce de dor dias depois de ter sido atingida por um disparo no peito quando tentava sair com sua família de Mariupol, localidade cercada pelas tropas russas.

(Ucrânia Rússia guerra invasão crianças sociedade, Reportagem, 680 palavras, já transmitida)

OTTAWA:

Segurança do Ártico canadense recebe atenção após invasão russa da Ucrânia

Após o Ocidente deixar de cooperar com a Rússia no Ártico por sua invasão da Ucrânia, o Canadá se propôs a reforçar defesas, no que seu major-general classificou como "o frente norte da Otan".

(Otan Canadá Rússia Ucrânia guerra política, Análise, 700 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Sanções começam a impactar vida dos russos

Quatro semanas após do início da ofensiva na Ucrânia, os primeiros efeitos concretos das sanções ocidentais e da repressão começam a ser notados no dia a dia dos russos. Confira abaixo alguns exemplos selecionados pela AFP:

(Rússia Ucrânia economia guerra sociedade, Quador, 550 palavras, já transmitida)

PARIS:

Armas nucleares táticas, uma opção para Moscou?

Uma pergunta frequente desde o início da invasão russa da Ucrânia é se Moscou poderia usar suas armas nucleares táticas em uma área muito limitada, o que quebraria um tabu que existe desde 1945.

(Rússia Ucrânia guerra invasão armas nuclear, Quadro, a ser transmitida)

=== AFEGANISTÃO TALIBÃS MULHERES ===

CABUL:

Talibãs fecham colégios do Ensino Médio para afegãs pouco depois da reabertura

As adolescentes afegãs retornaram nesta quarta-feira (23) aos colégios do Ensino Médio, sete meses após a tomada de poder pelos talibãs, mas poucas horas depois do reinício das aulas os líderes do governo islamita determinaram o retorno das jovens para casa, em uma mudança política repentina que provocou grande confusão.

(Afeganistão educação escola Mulheres, Prev, 680 palavras, já transmitida)

CABUL:

'O que fizemos de errado?', perguntam as afegãs privadas de novo da educação

Wajiha Amimi não dormiu a noite toda. Essa jovem afegã passou horas arrumando e desarrumando sua bolsa, nervosa e contente diante da ideia de voltar à escola, pela primeira vez desde agosto, quando os talibãs retornaram ao poder em seu país.

(Afeganistão educação escola Mulheres, Ângulo, 680 palavras, já transmitida)

=== CHINA ACIDENTE ===

WUZHOU:

China localiza caixa-preta de avião que caiu em Wuzhou

As autoridades chinesas anunciaram nesta quarta-feira (23) que recuperaram uma caixa-preta do Boeing 737-800 que caiu na segunda-feira no sul do país, com 132 pessoas a bordo, por causas ainda desconhecidas.

(China aviação acidente, Prev, 550 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Candidata de Biden à Suprema Corte se defende de críticas de republicanos

A juíza afro-americana Ketanji Brown Jackson defendeu-se energicamente na terça-feira (22) das acusações de tolerância com pedófilos e de ser "esquerdista", feitas por senadores republicanos durante a audiência que examinou sua candidatura à Suprema Corte.

(EUA justiça diplomacia política minoria, Prev, 750 palavras, já transmitida)

CARACAS:

Julgamentos suspensos e ninguém acusado de corrupção: a guerra judicial Venezuela-Odebrecht

Três processos da Odebrecht contra a Venezuela foram suspensos este mês, embora o Estado mantenha uma ação contra a construtora. Seis anos após o escândalo de corrupção da empresa brasileira, não há acusados no país sul-americano.

(Venezuela corrupção Odebrecht política escândaleo, Ângulo, 440 palavras, já transmitida)

BOGOTÁ:

Cruz Vermelha denuncia piora da situação humanitária na Colômbia

Em 2021, a Colômbia registrou o maior número de vítimas por artefatos explosivos, deslocamentos, confinamentos e desaparecimentos desde que assinou a paz em 2016 com os guerrilheiros das FARC, denunciou nesta quarta-feira (23) o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

(Colômbia CICV crime violência sociedade política, Prev, 440 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Fundador do WikiLeaks se casa com sua ex-advogada na prisão

O australiano Julian Assange e sua noiva, a advogada sul-africana Stella Moris, vão se casar nesta quarta-feira (23) na penitenciária britânica de segurança máxima onde o fundador do WikiLeaks está desde sua detenção, em 2019, na embaixada equatoriana em Londres.

(GB EUA mídia extradição matrimônio gente tribunal prisão, Prev, 600 palavras, já transmitida)

LONDREs:

Londres anuncia medidas fiscais para aliviar o custo de vida dos desfavorecidos

O ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, divulgou nesta quarta-feira (23) medidas para aliviar a crise do custo de vida, enquanto a inflação, agravada pela guerra na Ucrânia, é alimentada pela alta da energia.

(gb economia crise pobreza sociedade inflação, Prev, 500 palavras, já transmitida)

MADRI:

Madri espera que virada sobre o Saara melhore suas relações com Marrocos

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, defendeu nesta quarta-feira (23) a mudança de posição histórica espanhola sobre o Saara Ocidental, argumentando que o estado das relações com Marrocos era insustentável e agora ganhará solidez.

(Espanha Marrocos Saara conflito diplomacia, Prev, 520 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

GAZA:

Palestinos de Gaza trocam estudos por trabalho em Israel

Quando Hussein obteve permissão para ir trabalhar em Israel, esse palestino de Gaza não hesitou nem por um segundo em interromper os custosos estudos que estava prestes a terminar para poder, finalmente, ganhar a vida.

(Israel Gaza conflito trabalho sociedade educação, Ângulo, 670 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Um mês depois do início da guerra na Ucrânia, a economia mundial segue em turbulência

Um mês depois da invasão russa da Ucrânia, a economia mundial vive o ritmo do conflito e de suas consequências, desde o aumento dos preços das commodities até o risco dos efeitos colaterais das sanções à Rússia.

(Ucrânia conflito Bolsa Rússia energia economia sanções, Ângulo, 680 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Amazon enfrenta pressão com impulso sindical nos EUA

Christian Smalls já não trabalha mais no armazém JFK8 da Amazon em Nova York, mas ainda se encontra com seus ex-colegas todos os dias no ponto de ônibus que os leva ao trabalho. Sua missão: convencer os trabalhadores a formar um sindicato.

(EUA Amazon tecnologia economia sindicatos, Ângulo, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

LOS ANGELES:

No cinquentenário de 'O poderoso chefão', Coppola conta como quase recusou o projeto

Há 50 anos, "O poderoso chefão" quebrou todos os recordes de bilheteria, levou para casa o Oscar de melhor filme e apresentou milhões de pessoas a um mundo de mafiosos, assassinatos e cannoli.

(Los Angeles cinema arte sociedade, Ângulo, 750 palavras, já transmitida)

MONTEVIDÉU:

América Latina enfrenta desafio de manter talentos tecnológicos

A sensação de insegurança no Rio de Janeiro e um salário polpudo convenceram o engenheiro de software Bruno Ribeiro a se mudar para Califórnia, o grande polo tecnológico dos Estados Unidos, cujas empresas estão recrutando cada vez mais latino-americanos.

(AL tecnologia sociedade política empresas economia, ângulo, 780 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

SYDNEY:

Ashleigh Barty, número 1 do ranking da WTA, anuncia sua aposentadoria do tênis

A australiana Ashleigh Barty, número 1 do ranking da WTA, surpreendeu o mundo do tênis nesta quarta-feira ao anunciar sua aposentadoria do esporte aos 25 anos de idade.

(Tênis WTA, Prev, já transmitida)

LONDRES:

Rooney e Vieira entrarão no Hall da Fama da Premier League

O ex-atacante inglês Wayne Rooney e o ex-volante francês Patrick Vieira entrarão para o Hall da Fama da Premier League, anunciou nesta quarta-feira a organização.

(Premier League esporte, já transmitida)

WASHINGTON:

O lugar das meninas trans no esporte divide republicanos nos EUA

Dois governadores republicanos dos Estados Unidos vetaram nesta semana projetos de lei destinados a impedir que menores transgêneros participem de competições esportivas femininas nas escolas de seus estados.

(EUA republicanos esporte sociedade, Prev, a ser transmitida)

