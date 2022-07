Na ONU, Ucrânia cobra ações 'concretas' em apoio ao país na guerra contra Rússia

O embaixador da Ucrânia na Organização das Nações Unidas (ONU), Sergiy Kyslytsya, cobrou da comunidade internacional mais ações para apoiar o país na defesa contra a invasão da Rússia. "Precisamos de ações rápidas, concretas e resolutas, um novo tipo de ação da ONU", pediu nesta quarta-feira, 23, na Assembleia Geral.

O diplomata acrescentou que a situação no território ucraniano já atingiu classificação de "desastre humanitário". Segundo ele, as pessoas estão sendo impedidas de se deslocarem livremente e bombardeiros estão devastando várias cidades do país.

Sergiy Kyslytsya defendeu a aprovação de uma resolução que acusa Moscou de ser responsável pela escalada da crise humanitária na Ucrânia. O texto deve ser votado ainda nesta quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags