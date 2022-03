Mundo do tênis rende homenagem à australiana Ashleigh Barty por sua aposentadoria

A aposentadoria da número 1 do tênis mundial, a australiana Ashleigh Barty, foi recebida com surpresa nesta quarta-feira por seus colegas da WTA e da ATP em meio à disputa do Miami Open, da qual ela não participa e é a atual campeã.

"Não posso mentir, fiquei triste ao ler sua decisão, mas também feliz por seu novo capítulo", escreveu a ex-número um do mundo e 23 vezes campeã de Grand Slam, a americana Serena Williams.

"Sempre sua fã de perto e de longe. Te envio todo o meu carinho", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A notícia da aposentadoria de Barty ofuscou a partida da primeira rodada do WTA/ATP Miami Open nesta quarta-feira, em que a japonesa Naomi Osaka, quatro vezes campeã de Grand Slam, revelou que soube da notícia nas primeiras horas do dia.

"Estou muito feliz por ela. Eu sei que o ano passado foi muito difícil. Ela realmente não foi para casa", disse Osaka.

"Acho que certamente começou a pesar. Mas também foi muito inspirador ver como ela foi dedicada durante todo o ano. Acho que ela pode partir sem arrependimentos", acrescentou.

A atual campeã do Aberto dos Estados Unidos, a britânica Emma Raducanu, disse que a aposentadoria de Barty ilustra "como são pessoais os objetivos e metas de todos. Sinto que se eu definir uma meta para mim mesmo quando começar a jogar tênis, uma vez que estou feliz, faz sentido terminar no topo".

Por sua vez, a romena Simona Halep se dirigiu diretamente a Barty: "Ash, o que posso dizer? Você sabe que estou com lágrimas, certo? Minha amiga, sentirei sua falta no circuito. Você era diferente e especial, e compartilhamos alguns momentos incríveis".

O ex-número 1 mundial e já aposentado, o americano Andy Roddick, foi sucinto, retuitando o anúncio com um simples "uau".

O astro grego Stefanos Tsitsipas disse que assistiu ao vídeo do anúncio de aposentadoria de Barty "com incredulidade". "Eu não posso acreditar no que acabo de ver."

bur-rcw-meh/cl/aam

Tags