Juventus vence Lyon de virada (2-1) na Champions feminina; Arsenal e Wolfsburg empatam

A Juventus venceu o Lyon de virada por 2 a 1 na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina nesta quarta-feira, enquanto Arsenal e Wolfsburg empataram em 1 a 1.

A americana de origem brasileira Catarina Macario colocou a equipe francesa na frente aos 8 minutos, mas as italianas reagiram na reta final com gols de Cristiana Girelli (71) e Agnese Bonfantini (83), quando as lionesas jogavam com 10 devido à expulsão da australiana Ellie Carpenter (62) por ter cometido uma falta dura.

O Lyon, o time mais bem sucedido do continente (7 títulos da Liga dos Campeões), terá a oportunidade de reverter esse placar no dia 31 de março.

Na última partida das quartas de final, Tabea Wassmuth colocou as alemãs do Wolfsburg na frente no primeiro tempo (19), mas as inglesas empataram quando a partida chegava ao fim (89).

Nos dois primeiros jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões disputados na terça-feira, o Barcelona, atual campeão europeu, derrotou o Real Madrid por 3 a 1, enquanto o Paris Saint-Germain venceu por 2 a 1 em sua visita ao Bayern de Munique.

--- Resultados dos jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões feminina:

- Terça-feira:

Bayern de Munique 1 Bühl (84)

PSG 2 Katoto (20, 71)

Real Madrid 1 Carmona (8)

Barcelona 3 Putellas (53 de pênalti e 90+4), Pina (81).

- Quarta-feira:

Juventus 2 Girelli (71), Bonfantini (83)

Lyon 1 Macario (8)

Arsenal 1 Wubben-Moy (89)

Wolfsburg 1 Wassmuth (19)

