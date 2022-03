Filippo Inzaghi é demitido do Brescia

O Brescia, da segunda divisão do Campeonato Italiano e atualmente na luta pelo acesso à Serie A, anunciou nesta quarta-feira a demissão do treinador Filippo Inzaghi, a sete rodadas do fim da competição.

A diretoria do clube já tinha planejado demitir Inzaghi há algumas semanas, mas só agora anunciou a saída do treinador, segundo a imprensa italiana.

"O Brescia Calcio anuncia que demitiu Filippo Inzaghi do cargo de treinador da equipe principal. O clube agradece ao treinador pelo trabalho realizado e deseja boa sorte na sequência de sua carreira", diz o comunicado do clube.

O Brescia ocupa atualmente a quinta posição na segunda divisão, a quatro pontos da vice-líder Pisa. Somente as duas primeiras equipes sobem diretamente para a Serie A. Os times da terceira a oitava posição disputam um playoff para definir o último a conseguir o acesso à elite do futebol italiano.

Filippo Inzaghi, de 48 anos e irmão do treinador da Inter de Milão, Simone Inzaghi, chegou ao Brescia no início da temporada, após passar por Milan, Venezia, Bologna e Benevento.

