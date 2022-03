EUA anunciarão novas sanções contra oligarcas e políticos russos

Os Estados Unidos anunciarão na quinta-feira novas sanções contra "figuras políticas", "oligarcas" e entidades russas, disse nesta quarta-feira (23) o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, que acompanha o presidente Joe Biden em viagem à Europa.

"Nós, os Estados Unidos, anunciaremos amanhã um pacote de sanções que afeta tanto figuras políticas, oligarcas [...] como entidades", afirmou Sullivan a bordo do Air Force One, que se dirige a Bruxelas para as cúpulas da Otan e da UE sobre a invasão russa da Ucrânia.

O assessor acrescentou que os países do G7 lançariam uma "iniciativa" para garantir que a Rússia não consiga contornar as sanções que lhe foram impostas depois que iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após as reuniões com Otan, G7 e Conselho Europeu nesta quinta, Biden voará na sexta-feira à Polônia, país vizinho da Ucrânia e que, agora, está na primeira linha do que alguns estão chamando de "nova Guerra Fria". No sábado, o líder americano se encontrará com o presidente polonês Andrzej Duda.

A intensa agenda diplomática de Biden se concentrará na confrontação com o presidente russo Vladimir Putin, que quer forçar a Ucrânia a renunciar a seu posicionamento pró-Ocidente.

Depois de um mês de combates, as forças russas provocaram destruição em várias partes do país, mas ainda contam com poucas vitórias militares significativas, enquanto os ucranianos seguem resistindo.

aue/fjb/erl/rsr/cjc/rpr

Tags