Equador busca diante do Paraguai o ponto que precisa para se garantuir na Copa do Catar

A seleção equatoriana vai buscar contra o Paraguai o ponto que precisa para garantir a passagem rumo à Copa do Mundo do Catar-2022 enquanto o anfitrião entra em campo sem qualquer chance matemática.

O jogo decisivo da penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas será disputado no estádio "Antonio Aranda" em Ciudad del Este (fronteira com Brasil e Argentina) e está marcado para as 20h30 (horário de Brasília).

O técnico do Equador, o argentino Gustavo Alfaro, anunciou que sua equipe "não sairá para especular" e que seguirá o mesmo ritmo que aplicou em todos os seus confrontos anteriores para ficar em terceiro (25 pontos) no torneio classificatório, atrás do Brasil (39) e da Argentina (35), ambos já classificados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O "ponto de ouro" que vai tentar tirar dos 'guaraníes' pode se tornar uma missão difícil se o alerta de seu compatriota que comanda a 'Albirroja', Guillermo Barros Schelotto, se concretizar:o treinador garantiu que o Paraguai "vai entrar para vencer" e assim se despedir de sua torcida que já lhe deu as costas e que não se surpreenderia com uma nova derrota.

Caso não resolva agora, a última rodada se torna mais complexa porque enfrentará a Argentina de Lionel Messi em Quito, na terça-feira, enquanto seus concorrentes Uruguai (22) e Peru (21), Chile (19) e Colômbia (17) formam uma linha acirrada de seleções que querem roubar sua posição nos últimos instantes.

"O Equador conseguiu méritos suficientes para não depender de ninguém", disse Alfaro.

"Estou perto de realizar um sonho, que é poder disputar uma Copa do Mundo. Será o evento mais significativo dos meus 30 anos de carreira", disse o técnico às vésperas do decisivo duelo.

A seleção equatoriana, atingida pelos desfalques de alguns de seus principais jogadores, não contará para este jogo com Moisés Caicedo, Alan Franco e o atacante Gonzalo Plata, devido a suspensão.

Entre os lesionados e que são dúvida estão Romario Ibarra e o artilheiro Enner Valencia.

No lado paraguaio, Barros Schelotto quer deixar sua marca e anuncia que vai misturar jovens jogadores e atletas que não foram convocados para estas eliminatórias como parte do novo processo para futuras competições.

A partida será disputada com a arbitragem do venezuelano Jesús Valenzuela, auxiliado pelos compatriotas Jorge Urrego e Tulio Moreno.

Escalações:

Paraguai: Antony Silva - Robert Rojas, Gustavo Gómez, Roberto Fernández, Omar Alderete - Richard Ortíz, Mathías Villasanti, Marcos Gómez, Oscar Romero - Miguel Almirón y Angel Romero. Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

Equador: Hernán Galindez - Byron Castillo, Piero Hincapie, Félix Torres, Pervis Estupiñan - Geyson Méndez, Carlos Grueso, Angel Mena, Jeremy Sarmiento - Enner Valencia y Michel Estrada. Técnico: Gustavo Alfaro.

hro/ol/aam

Tags