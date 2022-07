Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunciou hoje a segunda temporada de sua série de aprendizagem digital chamada Velodyne Lidar LIVE!, que começa em 25 de março de 2022 às 10h00 (horário da costa oeste dos EUA). A série começa com um "TechTalk" apresentando dois especialistas de lidar da Velodyne em uma conversa aprofundada sobre o sensor Velarray M1600 e o software Vella Development Kit (VDK). A sessão explora como esses produtos oferecem uma solução full stack que visa acelerar desenvolvimento e tempo de comercialização para as tecnologias autônomas em constante evolução.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220322005313/pt/

Velodyne Lidar announced the second season of its digital learning series called Velodyne Lidar LIVE! begins March 25, 2022 at 10:00 a.m. PDT. The educational webinars look at lidar-enabled technology and its applications, as well as public policy topics that address improving people's lives in a world in motion. Photo Credit: Velodyne Lidar

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para se inscrever para os episódios da série de webinar gratuito Velodyne Lidar Live!,visite https://velodynelidar.com/events/.

O Velodyne Lidar LIVE! aborda a tecnologia habilitada pelo lidar e suas aplicações, bem como tópicos de políticas públicas voltados para melhorar as vidas das pessoas em um mundo em movimento. Os webinars educacionais, que ocorrem com regularidade até o final do ano, trazem conversas com especialistas do setor que estão moldando a mobilidade para torná-la mais segura, eficiente e sustentável. Os episódios analisam como soluções autônomas inovadoras estão transformando diversos setores, como industrial, robótica, de infraestrutura inteligente e automotivo.

Os episódios deste ano seguem uma bem-sucedida primeira temporada, que atraiu milhares de espectadores. A audiência incluiu desenvolvedores de solução autônoma, especialistas do setor, governo e instituições educacionais. A primeira temporada está disponível no canal do YouTube da Velodyne.

Os episódios desta temporada apresentam:

-- No TechTalk de 25 de março (clique aqui para se inscrever), Sherwin Cabatic e Christopher Thompson, da Velodyne, discutem o uso do Velarray M1600 e do VDK para desenvolver aplicações autônomas. O Velarray M1600 oferece notável percepção de campo próximo para navegação segura em diversas condições ambientais. O VDK facilita aos desenvolvedores promoverem ciclos de inovação pareando o software de percepção Vella da Velodyne com os sensores lidar da empresa.

-- Asad Lesani, cofundador e diretor executivo da Bluecity, discute a Solução de Infraestrutura Inteligente (Intelligent Infrastructure Solution, IIS) da Velodyne que combina os premiados sensores lidar da Velodyne com o software de IA da Bluecity. A sessão examina os benefícios imediatos que a IIS oferece às equipes da cidade para melhorar operações de tráfego, planejamento urbano e desenvolvimento dos objetivos de segurança de tráfego Vision Zero.

-- A Renu Robotics analisa seu Renubot, um cortador de grama elétrico totalmente autônomo que ajuda instalações de energia solar e elétrica a reduzir custos, tempo e emissões de carbono. A sessão trata de como o Renubot, líder de mercado, está criando o futuro dos sistemas fora de estrada autônomos e livres de carbono que melhoram a qualidade de vida.

-- A EasyMile discute como os seus veículos autônomos baseados em lidar estão ajudando a mudar a forma como comunidades e empresas oferecem novos serviços de transporte de passageiros e movem produtos em processos intralogísticos em fábricas, centros de logística e aeroportos.

-- A ROBORACE examina como a empresa oferece ao público uma oportunidade de ver de perto as coisas sobre-humanas que os carros de corrida autônomos podem fazer nas pistas quando andam em alta velocidade. Ela também observará uma competição inicial na primeira temporada do campeonato ROBORACE.

"O Velodyne Lidar LIVE! foi bastante popular entre os espectadores, então estamos apresentando novos episódios que discutem os fascinantes desenvolvimentos em autonomia e mobilidade", disse Sally Frykman, diretora de marketing da Velodyne Lidar. "Existe um foco muito prático para a série. As sessões examinam as aplicações e tecnologias de ponta disponíveis e implementadas hoje. Estes são tempos incrivelmente empolgantes para o setor de lidar, e os espectadores aprenderão sobre como as soluções autônomas estão melhorando vidas, comunidades e indústrias."

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção dos sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne, líder global em lidar, é conhecida por seu amplo portfólio de tecnologias lidar inovadoras. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para saber mais, acesse www.velodynelidar.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas", segundo a definição atribuída pelas disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos "estimar", "projetar", "esperar", "antecipar", "prever", "planejar", "pretender", "acreditar", "buscar", "pode", "vai", "é capaz", "deve", "futuro", "proposta" e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, incertezas relativas a regulamentação governamental e à adoção da tecnologia lidar; o impacto incerto da pandemia de COVID-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados a tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. Para obter mais informações sobre os riscos e incertezas associados aos negócios da Velodyne, consulte as seções "Discussão e Análise pela Administração da Condição Financeira e Resultados das Operações" e "Fatores de Risco" dos arquivos da Velodyne na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC), incluindo, mas não se limitando a, seu relatório anual no Formulário 10-K e relatórios trimestrais no Formulário 10-Q. Todas as declarações prospectivas neste comunicado à imprensa são baseadas nas informações disponíveis para a Velodyne na data deste documento, a Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220322005313/pt/

Contato

Relações com investidores da Velodyne InvestorRelations@velodyne.com

Mídia Codeword Liv Allen velodyne@codewordagency.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags