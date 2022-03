Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA testará um processo de produção inovador para usar as camisas de futebol existentes para produzir novas. Esta iniciativa visa reduzir o desperdício e abrir caminho para modelos de produção mais circulares no futuro.

Sports company PUMA will pilot an innovative production process to use existing football jerseys to produce new ones as part of its RE:JERSEY circularity project. (Photo: Business Wire)

O processo usado no RE:JERSEY significa que as roupas velhas com logotipos, bordados e emblemas do clube, que antes dificultavam a reciclagem na hora de transformar roupas velhas em novas, agora podem ser usadas. O projeto RE:JERSEY usa os uniformes de futebol como principal ingrediente para criar fios para novas camisas.

No processo de reciclagem utilizado para o projeto RE:JERSEY, as roupas são decompostas quimicamente em seus componentes principais (despolimerização). Em seguida, as cores são filtradas e o material é quimicamente reconstituído para criar um fio (repolimerização) com as mesmas características de desempenho do poliéster virgem.

Os uniformes de futebol da PUMA hoje em dia no mercado já são feitos de poliéster 100% reciclado, enquanto os uniformes RE:JERSEY serão fabricados com 75% de camisas de futebol reaproveitadas. Os 25% restantes virão do PLÁSTICO MARINHO SEAQUAL®1.

"Com o projeto RE:JERSEY, queríamos desenvolver maneiras de reduzir nosso impacto ambiental, respeitar os recursos e reutilizar os materiais", disse Howard Williams, diretor de Tecnologia de Vestuário da PUMA. "Os conhecimentos obtidos com o RE:JERSEY vão nos ajudar a desenvolver mais produtos circulares no futuro."

Os produtos fabricados no projeto RE:JERSEY serão usados em campo durante os aquecimentos prévios ao jogo pelos clubes Manchester City, AC Milan, Borussia Dortmund e Olympique de Marseille, todos patrocinados pela PUMA. As equipes usarão as camisas antes dos encontros em suas respectivas ligas no final de abril e maio, começando com o Manchester City contra o Watford em 23 de abril.

O experimento piloto RE:JERSEY faz parte do Circular Lab da PUMA e sua plataforma de sustentabilidade Forever Better. Como parte do laboratório circular, a PUMA anunciou o programa RE:SUEDE no ano passado, que testa se a empresa pode fazer uma versão biodegradável de seu icônico tênis SUEDE.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega mais de 16 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha). https://about.puma.com/

1 PLÁSTICO MARINHO SEAQUAL®O PLÁSTICO MARINHO

SEAQUAL® é uma matéria-prima sustentável e totalmente rastreável da SEAQUAL INITIATIVE que é feita de lixo marinho, em alguns casos de redes de pesca em fim de vida ou outros plásticos usados na aquicultura (como os usados na criação de mexilhões e ostras). Para mais informações, acesse https://www.seaqual.org

Assessoria de Imprensa: Kerstin Neuber - Comunicações Corporativas - PUMA SE - +49 9132 81 2984 - [email protected]

