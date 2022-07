Comunicado do Business Wire :Kioxia Corporation

A Kioxia Corporation, líder mundial em soluções de memória, anunciou hoje que vai iniciar a construção de uma nova unidade de fabricação com tecnologia de ponta (Fab2) na planta de Kitakami - localizada na prefeitura japonesa de Iwate, Japão - para a possível expansão da produção da BiCS FLASHTM, sua exclusiva memória flash em 3D. A construção da unidade está programada para iniciar em abril de 2022 e deve ser concluída em 2023.

A nova unidade Fab2 utilizará manufatura de ponta, baseada em IA, para aumentar a capacidade de produção de toda a planta Kitakami e aprimorar ainda mais a qualidade do produto, permitindo que a Kioxia expanda seus negócios de maneira orgânica e aproveite o crescimento de médio e longo prazo do mercado de memória flash impulsionado pela adoção acelerada de serviços de nuvem, 5G, IoT, IA, condução autônoma e o metaverso.

A unidade Fab2 será construída no lado leste da instalação Fab1 existente na planta de Kitakami, e terá uma estrutura arquitetônica resistente a terremotos, além de um design ambientalmente correto que utiliza equipamentos de fabricação de economia de energia de ponta e fontes de energia renováveis. A Kioxia planeja financiar os investimentos de capital para a construção da Fab2 com seu fluxo de caixa operacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A construção da Fab2 é um importante marco para a Kioxia reforçar nosso desenvolvimento estratégico e capacidade de produção para produtos de memória avançada, de modo que estejamos em uma posição ainda mais competitiva para atender à crescente demanda por produtos de memória", afirmou Nobuo Hayasaka, presidente e diretor executivo da Kioxia. "É com orgulho que anunciamos que a Fab2 não apenas aumentará a capacidade de produção da Kioxia, mas também servirá como uma importante base para implementar o tipo de operações de alto nível e sustentáveis que a Kioxia se dedica a alcançar no futuro."

A Kioxia planeja conversar com a Western Digital sobre a expansão do empreendimento em conjunto de flash para o investimento da Fab2.

Em sua missão de edificar o mundo com memória, a Kioxia se concentra em desenvolver iniciativas para reforçar a competitividade do seu negócio de memória e SSD, que se desenvolve há 35 anos desde a invenção da memória flash NAND em 1987. A Kioxia permanece comprometida em criar crescimento consistente e sustentável através de oportunos investimentos de capital que atendem à crescente demanda do mercado.

Sobre a Kioxia

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória e se dedica a atividades de desenvolvimento, produção e venda de memórias flash e drives de estado sólido (Solid State Drive, SSD). Em abril de 2017, a Toshiba Memory - sua antecessora - foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que criou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com memória, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A BiCS FLASH?, tecnologia inovadora de memória flash em 3D da Kioxia, está definindo o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, SSD, automóveis e centros de dados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220322005584/pt/

Contato

Kota Yamaji Relações públicas Kioxia Holdings Corporation 81-3-6478-2319 kioxia-hd-pr@kioxia.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags