Comunicado do Business Wire :Intelsat

A Intelsat, operadora da maior rede integrada de satélite e terrestre do mundo e fornecedora líder de conectividade a bordo (IFC), está doando uma peça pioneira da história do satélite para o Museu Nacional do Ar e do Espaço do Smithsonian em Washington, DC. A empresa transferirá o sobressalente do satélite Intelsat 1 em uma cerimônia hoje no Centro Steven F Udvar-Hazy do museu, perto do Aeroporto Internacional Washington Dulles.

Through its four years of service, Intelsat 1 played a historic role in connecting humanity. (Photo: Business Wire)

O Intelsat 1, também conhecido como Early Bird, foi o primeiro satélite comercial de comunicações em órbita geossíncrona lançado em 6 de abril de 1965. Durante a era inicial da tecnologia espacial, dois satélites idênticos eram frequentemente construídos em caso de falha no lançamento. A doação de hoje é um satélite totalmente construído que estava em exibição na sede da Intelsat nos EUA.

Ao longo de seus quatro anos de serviço, o Intelsat 1 desempenhou um papel histórico na conexão da humanidade. É creditado com a transmissão do pouso lunar da Apollo 11 para milhões de telespectadores em todo o mundo, dobrando o número de linhas telefônicas entre os continentes e fornecendo outros serviços críticos de telecomunicações e transmissão. O Intelsat 1 também foi o primeiro satélite a fornecer contato direto e quase instantâneo entre a Europa e a América do Norte.

"A nova casa deste satélite histórico comemora seu papel em alguns dos momentos mais profundos da exploração espacial humana e da conectividade global. Permitir que as pessoas testemunhem o pouso na Lua ao vivo inspirou uma geração de exploradores e entusiastas do espaço. Este lembrete da parte integral da Intelsat em impulsionar a humanidade apenas ressalta o quão longe a Intelsat chegou hoje e continuará conectando nosso mundo", afirmou Stephen Spengler, CEO da Intelsat.

"Estamos empolgados em coletar o solo sobressalente do primeiro satélite comercial de comunicações a ser colocado em órbita geossíncrona", afirmou Jim David, curador do National Air and Space Museum. "O satélite Intelsat 1 será apresentado entre artefatos icônicos como o telescópio espacial Hubble e o Skylab em uma nova exposição que será inaugurada em 2025".

O satélite será restaurado e preparado para exibição no Centro Steven F. Udvar-Hazy do museu em Chantilly, Virgínia. O satélite será exibido entre outras naves espaciais em uma nova exposição, programada para abrir em 2025, como parte da reforma do museu em seu prédio em Washington, DC.

A Intelsat 1 enfatiza o papel da Intelsat como a arquiteta fundamental da tecnologia de satélite - passado, presente e futuro. A missão da Intelsat é tornar a banda larga mais acessível em todo o mundo. Com um histórico de 50 anos de fornecimento de cobertura perfeita e segura para líderes governamentais e do setor em mais de 200 países, a empresa está investindo US$ 2 bilhões, inicialmente, para construir uma rede global unificada que dará suporte a praticamente qualquer tecnologia de acesso, permitindo que a próxima geração de mobilidade global, IoT e serviços 5G.

